Verstappen gana en Bakú y Piastri pierde ventaja tras choque en primera vuelta

Max Verstappen, de Red Bull, ganó el Gran Premio de Azerbaiyán desde la pole position, mientras que Oscar Piastri se estrelló en la primera vuelta y su ventaja en la Fórmula Uno sobre su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, se redujo a 25 puntos.

McLaren esperaba asegurarse el domingo su 10º título de constructores de Fórmula Uno, y el segundo consecutivo, a falta de siete rondas para el final, pero ahora deberá esperar hasta Singapur, el 5 de octubre.

George Russell terminó segundo para Mercedes, que ascendió a la segunda posición y a 333 puntos de McLaren con 346 aún por ganar, y Carlos Sainz tercero para el primer podio de Williams de la temporada.

Norris comenzó y terminó séptimo, con sus posibilidades de sumar más puntos frustradas por una parada en boxes lenta por segunda carrera consecutiva.

La victoria fue la segunda consecutiva de Verstappen y fue absolutamente dominante, liderando desde la pole hasta la bandera y marcando la vuelta rápida para un "Grand Slam" que revivió sus escasas esperanzas de título con el actual campeón ahora a 69 puntos de Piastri.

"Creo que este fin de semana ha sido increíble para nosotros", dijo Verstappen tras la 67ª victoria de su carrera y la cuarta de la temporada. "Para nosotros volver a ganar aquí es simplemente fantástico".

"Tuvimos aire limpio todo el tiempo y entonces podías cuidar tus neumáticos. Y sí, fue bastante sencillo".

Russell, que se recuperaba de una enfermedad, estaba contento de ver cómo un fin de semana duro terminaba con fuerza, mientras que Sainz era el hombre más feliz del podio.

"No puedo describir lo feliz que estoy y lo bien que sienta esto. Sabe incluso mejor que mi primer podio", dijo el cuatro veces ganador de carreras con Ferrari.

La gran anécdota se produjo en la primera vuelta, cuando Piastri, que se había caído en la calificación y salía noveno, se saltó la salida y se fue a la cola de la parrilla antes de estrellarse contra el muro en la curva cinco.

(Redacción de Alan Baldwin en Londres, Editado en español por Juana Casas)