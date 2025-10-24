Norris espera beneficiarse de la "hoja en blanco" de McLaren

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct - Lando Norris espera beneficiarse de la decisión de McLaren de eliminar las "consecuencias" deportivas de los enfrentamientos con su compañero de equipo Oscar Piastri en su batalla por el campeonato de pilotos de Fórmula Uno.

Las repercusiones, cuyos detalles nunca fueron revelados por el equipo, se impusieron después de que Norris ganó al forzar al australiano a salir en la primera curva en Singapur.

La pareja chocó en Austin durante una carrera sprint el sábado pasado, lo que obligó a ambos a retirarse, y Piastri reveló en México el jueves que había asumido la responsabilidad y que comenzarían desde cero.

"Es mejor para mis intereses. No sé si aliviado es la palabra correcta, no es que sudara antes, pero me da mejores oportunidades en las carreras", dijo Norris, quien está a 14 puntos de Piastri después de 19 de 24 rondas, a los periodistas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto británico ha ido erosionando constantemente la ventaja de Piastri, superando al australiano en las últimas cuatro carreras, pero también perdiendo terreno ante el actual campeón de Red Bull, Max Verstappen, que ahora está a 40 puntos de Piastri.

"Probablemente prefiera ser el primero, pero también estoy segundo y no tengo nada que perder. Así que, estoy en una posición cómoda", dijo el piloto de 25 años, quien terminó segundo en la clasificación general el año pasado.

Norris destacó lo difícil que aún le resulta conducir el coche McLaren 2025.

"Está claro que el coche del año pasado me resultó más fácil de entender y sacarle el máximo partido que este año. Hay fines de semana en los que las cosas te van mejor y otros no, al final, hay días en los que no le saco tanto provecho al coche como Oscar y hay días en los que le saco más provecho que Oscar", dijo.

"Intento cada fin de semana hacerlo mejor, pero es bastante imposible de lograr. Incluso, a estas alturas del año, descubrir cómo tomar cada tipo de curva, cómo rendir al máximo en cada vuelta en cualquier condición, es algo que no puedo hacer tan bien como el año pasado", reconoció.

Con información de Reuters