Norris, en camino a dar un gran salto en la lucha por el título de Fórmula 1 con la pole de Sao Paulo

Gran Premio de Sao Paulo

8 nov (Reuters) -El líder de la Fórmula Uno, el piloto de McLaren Lando Norris, aprovechó el momento en el que sus competidores por el título tropezaron el sábado para ponerse en camino de dar un gran salto en la batalla por el campeonato.

Tras ganar el sprint de Sao Paulo y aventajar en nueve puntos a su compañero de equipo Oscar Piastri, que se estrelló en el sprint, el británico volvió a la pista para hacerse con una brillante pole position para la carrera principal del Gran Premio en Interlagos el domingo.

El australiano Piastri, su rival más cercano, se clasificó cuarto.

El vigente campeón de Red Bull, Max Verstappen, tercero en la general pero ahora a 39 puntos, saldrá 16º tras su peor clasificación en casi cuatro años, tras no pasar la primera tanda de clasificación.

El novato italiano de 19 años de Mercedes, Kimi Antonelli, se unió a Norris en la primera fila, mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, se clasificó tercero.

"Creo que mañana será un gran reto. Tenemos que ver qué tiempo va a hacer de nuevo", dijo Norris. "Hasta ahora este fin de semana ha sido limpio, así que espero que ellos (Antonelli y Leclerc) no lo arruinen".

Piastri se había hecho con la pole provisional tras las primeras vueltas rápidas de la fase final de la clasificación, con Norris solo 10º tras bloquear en la primera curva.

Con toda la presión sobre él, y una vuelta para sacar algo de la manga, Norris produjo la respuesta perfecta para ponerse primero con una vuelta de un minuto 09.511 segundos.

Antonelli fue 0.174 más lento, empujando a Leclerc y Piastri hacia abajo en la clasificación.

"Un poco decepcionado con el resultado, pero el automóvil se ha mostrado rápido este fin de semana, especialmente en tandas largas, así que espero poder aprovecharlo mañana", dijo Piastri.

El debutante francés Isack Hadjar fue un impresionante quinto, por delante del piloto de Mercedes George Russell y de su compañero de equipo en Racing Bulls Liam Lawson.

Oliver Bearman se clasificó octavo para Haas, por delante de Pierre Gasly, de Alpine, noveno, y Nico Hulkenberg, de Sauber, que completó un sorprendente top 10.

Verstappen ganó desde la 17ª posición de la parrilla en Interlagos el año pasado, pero sus comentarios sugieren que es poco probable que se repita. Fue el primer fracaso del tetracampeón del mundo para superar la Q1 en rendimiento desde el Gran Premio de Rusia de 2021 en Sochi.

"No tengo agarre. Cero", se quejó el piloto neerlandés por la radio del equipo. "Fue simplemente malo. No podía empujar en absoluto. El automóvil estaba por todas partes, deslizándose mucho. Tuve que controlarlo mucho solo para no tener un momento. Eso, por supuesto, no funciona en la clasificación", dijo más tarde.

Su compañero de equipo Yuki Tsunoda se clasificó 19º, solo por delante del debutante brasileño Gabriel Bortoleto, que se estrelló en la carrera sprint y no pudo tomar parte en la sesión mientras Sauber trabajaba para reconstruir su automóvil.

"Arriesgamos un poco más antes de la calificación para intentar ver si podíamos poner el automóvil en un lugar mejor y, obviamente, fue en la dirección opuesta", dijo el jefe de Red Bull, Laurent Mekies. "A veces es el precio que pagas cuando te arriesgas".

El siete veces campeón del mundo de Ferrari, Lewis Hamilton, causó otra perturbación al salir en la segunda fase, clasificándose 13º y luchando por el agarre trasero.

(Escrito por Alan Baldwin en Londres, Editado en Español por Manuel Farías)