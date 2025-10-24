Hamilton lanza un "duro" consejo a la dupla de McLaren

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct - Lewis Hamilton advirtió a la pareja de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, que corren el riesgo de perder el título de Fórmula Uno ante Max Verstappen a menos que sean más "implacables" en su forma de competir contra el resurgido campeón.

Los compañeros de equipo de McLaren están separados por 14 puntos después de 19 de 24 rondas, con Verstappen de Red Bull a 40 puntos del líder Piastri, pero poniéndose al día rápidamente después de tres victorias en las últimas cuatro carreras.

"La presión es alta. Sin duda, es un momento en el que tienes que bloquear absolutamente todo lo que viene del exterior, todo esto porque hay muchísimas cosas entrando, positivas y negativas", dijo el piloto de Ferrari, quien con Mercedes luchó contra Verstappen hasta el final por el título de 2021 ganado por el piloto neerlandés, a la cadena de televisión Sky Sports antes del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana.

"Además, hay que ser realmente implacable, eso es lo que es Max: les va a arrebatar esto si ellos no hacen lo mismo. Tienen que presionar y hay que esforzarse al máximo para, en primer lugar, poder contener a alguien como Max, además, para que cualquiera de los dos salga adelante sabes que la consistencia es clave y lo has visto en Max en las últimas carreras", agregó el piloto británico, que consiguió el primero de sus siete títulos con McLaren en 2008.

Verstappen ha ganado cinco carreras frente a las siete de Piastri, y Norris también tiene cinco en lo que va de la temporada.

El cuatro veces campeón del mundo tuvo una caída en su forma a mitad de temporada y estaba 104 puntos detrás de Piastri después del Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto.

Ha sumado 119 puntos de los 133 posibles en las últimas cinco rondas, incluyendo la máxima puntuación en Austin el fin de semana pasado, cuando ganó tanto el sprint del sábado como el gran premio principal desde la pole position.

Hamilton, de 40 años, ha sido poco más que un espectador en la batalla por el título esta temporada, ya que Ferrari aún no ha ganado una carrera en 2025. El británico aún no ha subido al podio con el equipo al que se unió en enero.

Con información de Reuters