Asamblea de la FIA vota a favor de cambios en los estatutos

El órgano de gobierno de la Fórmula 1 aprobó el jueves unos cambios en los estatutos que, según los críticos, harán más difícil impugnar la candidatura a la reelección del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Un portavoz de la Federación Internacional de Automovilismo, cuyos campeonatos mundiales también incluyen los rallies y la Fórmula E, dijo que una "rotunda mayoría" votó a favor en la reunión de la Asamblea General en Macao.

Ben Sulayem, un emiratí que se presentará en diciembre a un segundo mandato de cuatro años y que actualmente no tiene oposición, no dio cifras ni hubo una reacción inmediata. La FIA, con sede en París, también agrupa a asociaciones nacionales de automovilistas y realiza campañas en favor de la seguridad vial.

La Asociación de Automovilistas de Austria (OAMTC) instó con anterioridad a los miembros de la FIA a votar en contra de los cambios propuestos en una carta vista por Reuters antes del Gran Premio de Canadá en Montreal.

La misiva sin firma enviada por correo electrónico a la sección de movilidad del consejo mundial de la FIA indicó que el organismo se arriesga a sufrir daños duraderos en su reputación.

"No hay urgencia con respecto a estos cambios propuestos (...) corren el riesgo de contribuir aún más a la erosión de la reputación de la FIA por su gobierno competente y transparente", indicó.

"No puede ser -y no es- una coincidencia que los cambios relevantes para las elecciones de la FIA hayan sido promovidos por la dirección de la FIA al mismo tiempo que el presidente en funciones de la FIA anuncia su intención de presentarse", agregó. "Cuando existe incluso el riesgo de que estos cambios parezcan beneficiar a la actual administración de la FIA, y no a la propia FIA, los cambios no deben ser adoptados".

Ben Sulayem declaró a Reuters el mes pasado, cuando confirmó que se presentaba, que veía con buenos ojos la competencia en nombre de la democracia. Reconoció que tenía enemigos, pero dijo confiar en el apoyo de la mayoría de los miembros de la FIA.

