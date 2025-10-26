Nico Varrone llega a la F2 gracias al gran respaldo del Kun Agüero

El Kun fue vital para que el piloto argentino pueda llegar a la F2.

Así como sucedió con Franco Colapinto, hay otros corredores que dependen de un pequeño empujón para conseguir sponsors que le permitan poder asegurar un asiento que les permita mostrarse en las principales competencias de automovilismo. Algo que el Kun Agüero fue responsable en gran medida para que Nicolás Varrone pudiera asegurar su desembarco a la Fórmula 2 y comenzar a correr a partir de la temporada 2026.

El equipo que acompaña al piloto argentino hizo una enorme gestión para que pudiera conseguir un lugar dentro de la escudería Van Amersfoort Racing, pero la pieza clave fue la presencia del exjugador de Independiente y la Selección Argentina. Los trascendidos señalan que su participación fue de gran injerencia para atraer sponsors que estuvieran dispuestos a colocar dinero. Desde el entorno del corredor lo señalan al "Kun" como padrino por las diversas gestiones que llevó a cabo.

Varrone debutará en marzo del 2026 en la F2

Para realizar el desembarco en la F2, "Nico" Varrone necesitaba un presupuesto de 2.5 millones de dólares y con el fin del año cerca parecía que la meta no iba a poder cumplirse. Sin embargo, el crack comenzó a mover determinadas piezas y logró que empresas de la Argentina, como también otras con presencia internacional, se interesen en el proyecto y hagan un aporte que fue clave para participar de la categoría.

“El Kun se re copó en darme una mano y me está ayudando mucho en otros lugares. Seguramente lo tengamos el año que viene en varias carreras de F2, va a estar muy linda la colaboración. Es un genio. Yo lo veía desde chico y lo tenía como Dios. Es una persona súper normal, que te hace sentir cómodo”, expresó Varrone en el diálogo con ESPN. También resaltó otro tipo de ayuda que fue clave para que su futuro cambie de cara al 2026. "Colapinto me ayudó muchísimo, gracias a lo de él conseguí un montón de cosas. La gente empezó a mirar más, se empezó a interesar más, las empresas, todos. Así que obviamente tuvo muchísimo que ver”, señaló.

¿Cuándo arranca a competir Nico Varrone en la F2?

La vigente temporada de Fórmula 2 todavía no llegó a su fin, por ende la participación del bonaerense quedará postergada al inicio del calendario 2026. Uno que presenta una particularidad, debido a que se compone de 14 carreras contra las 24 que se desarrollan en la Fórmula 1. Aunque hay un detalle a resaltar, los lugares elegidos para competir suelen ser similares entre las categorías y muchas veces se realizan las pruebas en el mismo circuito con cierta diferencia de horarios.

En lo que respecta al debut del corredor argentino, se tiene conocimiento que su debut podría llegar a darse en el Gran Premio de Australia, que se va a desarrollar del 6 al 8 de marzo. Luego, se sumarán los circuitos de Bahrein, Arabia Saudita, Mónaco, España, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Italia, España, Azerbaiyán, Qatar y Abu Dhabi, que fue programado para los primeros días de diciembre.

"Su experiencia y logros en carreras de resistencia, incluyendo su éxito en Le Mans, hablan por sí solos. Su llegada a la Fórmula 2 será un nuevo reto, pero con su talento y conocimientos técnicos, confiamos en que se adaptará rápidamente al entorno. Tenemos muchas ganas de trabajar con él y creemos que su llegada aportará un gran valor al equipo para afrontar la temporada juntos”, expresó Bradley Joyce, jefe del equipo de Van Amersfoort Racing, en un comunicado emitido para celebrar la incorporación de "Nico" Varrrone.