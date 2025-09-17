El Turismo Pista disputará su octava fecha este fin de semana.

Luego de la victoria de Jorge Possiel con el Toyota Etios en la final de Río Cuarto a fines de agosto, el Turismo Pista volverá este fin de semana con la disputa de la octava fecha en el Autódromo Parque de la Velocidad del Club San Jorge de Santa Fe. Será una de las últimas fechas del campeonato, que fue programado para diez jornadas que culminarán en noviembre con la visita al Roberto Mouras de La Plata.

De ahí que la competencia se encuentre en desarrollo de la planificación de la próxima edición del campeonato, que ya confirmó el regreso de un histórico circuito que lleva unos años fuera del calendario. Se trata del Autódromo Hermanos Emiliozzi, ubicado en la ciudad de Olavarría, en Buenos Aires, donde la última carrera disputada por el Turismo Pista se dio con el cierre de la temporada 2023 con la victoria de Exequiel Bastidas.

Así lo reveló Domingo Serpa, directivo del Turismo Pista, en una reciente entrevista con Campeones en la previa a la octava fecha en San Jorge. “Ya hablé con las autoridades de Olavarría, y con Roberto Argento que fue a visitar el circuito. Hay que hacer trabajos importantes, pero con seguridad puedo decir que el Turismo Pista correrá allí en 2026”, afirmó.

Claro que se espera que el trazado bonaerense mejore sus condiciones, de manera de que se cumpla con las exigencias de la Asociación Corredores Turismo Carretera. “Hoy tenemos una exigencia alta para ir a circuitos y tienen que ponerse acorde a lo que pide la ACTC”, añadió Serpa, que elogió el trabajo que se hizo en el circuito santafesino para poder albergar la octava fecha de la temporada.

“Se ha terminado la parte del playón, que es lo que nos faltaba para regresar a San Jorge, es una plaza fierrera y convocante. El impacto que deja el Turismo Pista en la ciudad es muy importante. Cuando ellos reinauguraron el circuito nos faltaba la parte del playón, han trabajado y estaremos presentes”, añadió en forma de elogio por la evolución que ha tenido el autódromo de Santa Fe.

Olavarría también estuvo en el TC en 2023.

Horarios del Turismo Pista en San Jorge

Este fin de semana, iniciará la octava fecha del Turismo Pista en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge en Santa Fe, donde la acción en la Clase 3 de la competencia arrancará el sábado. A continuación, los horarios de la acción en el trazado santafesino.

Sábado:

Entrenamientos C3/Series C1: 11:00 a 12:00 horas.

Series C2/Clasificación C3: 15:00 a 17:00.

Domingo: