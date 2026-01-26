Vivian y su coche en la Avenida Roca.

Con el anuncio de las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir al MotoGP en 2027 y la posibilidad de traer de regreso a la Fórmula 1, varias competencias locales debieron desistir de usar el mítico autódromo porteño este año. Una de ellas es el TC2000, que encontró la solución al hueco en el calendario con la creación de un nuevo circuito callejero, el tercero en la historia de la categoría.

La primera vez, el recorrido se había dado en Microcentro por la Avenida 9 de Julio en 2012, mientras que un año después se hizo en el barrio de Recoleta, pero en esta oportunidad la competencia será un poco más lejos del centro. Ya desde el año pasado, el Turismo Competición 2000 confirmó que la carrera se realizaría en la Avenida Roca, frente al Metrobus “Parque Roca” y en las inmediaciones al Parque Roca.

De hecho, el trazado porteño será la sede de la apertura de la nueva temporada del TC2000, que volverá a la acción junto al Top Race V6 en el fin de semana del 13 al 15 de marzo. De ahí que se hayan realizado unas pruebas este sábado de la mano de Franco Vivian, quien probó la pista con su Volkswagen Nivus de Halcón Motorsport para comprobar el estado de las capas de asfalto en la zona de la recta principal.

La hora de pruebas se hizo por la mañana, con la presencia del Departamento Técnico y Deportivo del TC2000, encargado de la recolección y análisis de los datos para continuar con el desarrollo del circuito y la adaptación de los coches. En este sentido, cabe recordar que el certamen mutó hacia las SUV en la temporada pasada con la actualización de la normativa, de manera que es posible que se requieran cambios de los coches para adaptarse a la superficie del circuito de Buenos Aires.

Con respecto a la situación de la pista, Vivian dejó una serie de declaraciones que fueron rescatadas por Campeones: “Siendo porteño me encanta tener la oportunidad de correr en un callejero en Buenos Aires. Hoy se hizo una prueba junto al Departamento Técnico y Deportivo del TC2000 que nos permitió hacer una evaluación de los niveles del asfalto para saber qué obras y mejoras hay que hacer en la Avenida Roca. De los callejeros en los que hemos corrido, el que se está armando acá es uno de los que mayor preparación está teniendo”.

Así será el trazado del circuito en la Avenida Roca.

El nuevo modelo que se suma al TC2000

Tras la renovación de cara al 2026, cinco modelos habían sido confirmados para la siguiente temporada del TC2000: Volkswagen Nivus, Chevrolet Tracker, Toyota Corolla Cross, Honda ZR-V y Nissan Kicks. No obstante, a inicios de mes se confirmó el nuevo modelo de SUV que se sumará a la competencia, el Fiat Pulse de AT Racing, que ya se encuentra en preparación y se estrenaría en la primera fecha del campeonato.