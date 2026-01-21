Así quedaría el Gálvez para recibir al MotoGP y la F1.

En plena temporada del Turismo Carretera y TC2000, se anunció que el MotoGP no iba a seguir disputándose en Termas de Río Hondo, sino que iba a mudarse a la Ciudad de Buenos Aires. Dicha noticia vino acompañada de la imposición de una serie de obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de manera tal de cumplir con los requisitos y medidas de seguridad que impone la competencia de motociclismo, además de la posibilidad de traer de regreso a la Fórmula 1.

Con la presencia de Franco Colapinto en la máxima categoría, el Gobierno de la Ciudad buscará postularse para el retorno del Gran Premio de Argentina, que se disputó por última vez en 1998 con la victoria de Michael Schumacher. De ahí que las obras hayan comenzado esta semana con la demolición de los viejos boxes, con la vista puesta en una renovación a gran escala que ponga el circuito en el panorama internacional.

Los detalles de las obras en el Gálvez

A través del sitio del gobierno porteño se emitió un comunicado sobre el inicio de las obras en el complejo situado en Villa Riachuelo, en el que se detalló el plan de construcción de 32 boxes de 7 metros de frente cada uno. El nuevo edificio tendrá un espacio para áreas técnicas que estarán situadas debajo de una torre de control y se prevé que estos espacios de boxes sean de 12.047 m2 cubiertos y 6.214 m2 descubiertos como mínimo.

Quien prestó declaraciones sobre las remodelaciones en el Gálvez fue Jorge Macri, que resaltó la posibilidad de traer la F1 a la ciudad. “Estamos trabajando en la modernización del Autódromo no solo para recibir al MotoGP, sino también, en un futuro, a la Fórmula 1”, comenzó el jefe de gobierno, que aprovechó para resaltar la importancia que tiene esta obra no solo desde lo deportivo, sino también en cuanto al desarrollo de la Ciudad.

“Cada vez que corre una categoría internacional, la Ciudad recibe una inversión superior a los 150 millones de dólares. Esto es trabajo para los porteños y parte de nuestro plan para seguir desarrollando el sur”, agregó Macri. Además, desde el gobierno informaron que está planificado avanzar en las obras del nuevo sector del paddock “con una estética actualizada, moderna y funcional”, mientras el trabajo en pista se dejará para la segunda etapa de la remodelación, que duraría un año y estaría finalizada para el primer trimestre del 2027.

Las obras durarían aproximadamente un año.

