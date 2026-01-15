El F2004 es el coche más ganador de Ferrari.

Michael Schumacher es una de las grandes leyendas de la Fórmula 1, siendo reconocido por la era de oro de Ferrari al inicio del nuevo milenio y, además, por haber sido el primer piloto en alcanzar los siete campeonatos del mundo. De entre todas sus temporadas, una de las más destacadas fue justamente la del 2004, cuando logró 15 victorias en un calendario que contó con 18 Grandes Premios.

Con esa estadística, el F2004 es el coche más ganador en la historia de la escudería italiana, por lo que se merecía su lugar en la línea de colección Icons de LEGO. La marca de juguetes tuvo su primera pieza de esta colección en 2024 con el McLaren MP4/4 de Ayrton Senna y siguió el año pasado con el Williams FW14B de Nigel Mansell, otros campeones que tuvo la máxima categoría, y ahora le ha tocado el turno al “Káiser”.

Esta semana, la F1 junto con LEGO dio a conocer que el F2004 de Schumacher será la tercera pieza de esta colección y saldrá a la venta el 1º de marzo a un precio de 69,99 euros. En cuanto a su armado, el monoplaza se construirá con 735 piezas de ladrillos en total y tendrá una longitud de aproximadamente 30 centímetros, además de que incluirá una figura inspirada en el expiloto alemán con su típico casco rojo que usó en aquella temporada.

“El Grupo LEGO tiene una gloriosa historia reproduciendo numerosos coches de Fórmula 1 con ladrillos LEGO y creemos que esta nueva asociación, a través del juego y la construcción con LEGO, ayudará a acercar aún más a todos los aficionados al espectáculo de este deporte”, afirmó Julia Goldin, jefa de producto y marketing de la marca. Cabe mencionar que LEGO y la F1 se encuentran en una asociación hace algunos años, lo que se pudo evidenciar con la carrera de LEGOS realizada durante el GP de Miami 2025.

Al respecto, Emily Prazer, directora comercial de la máxima categoría, afirmó: “A través de esta asociación, los aficionados podrán recrear y reimaginar el mundo de la Fórmula 1, ladrillo a ladrillo, profundizando en los entresijos de la mecánica y la tecnología que hay detrás de este deporte a través del juego”. Además, son varios los coches recientes de la F1 que tienen su versión en ladrillos.

Así será el LEGO del F2004.

