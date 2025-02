Revelaron el factor crucial que podría hacer que Franco Colapinto reemplace a Doohan antes de lo esperado: "Extra"

Colapinto corrió nueve carreras en la F1 2024 y Doohan solo una.

Tras no conseguir un asiento para competir en este 2025, Franco Colapinto se convirtió en piloto de reserva de Alpine, un equipo que no se encuentra consolidado y que, por ende, podría darle una oportunidad más temprana para volver a la Fórmula 1. Esto se debe a que la escudería francesa tiene a Jack Doohan como su segundo piloto, pero hay dudas en cuanto a su continuidad debido al bajo rendimiento que mostró en su debut en el GP de Abu Dhabi 2024.

Tal es así que Flavio Briatore le ofreció un contrato inicial por cinco Grandes Premios para este 2025, lo que abre la posibilidad de que el piloto argentino tenga su flamante regreso en caso de que el australiano no se gane una renovación. De hecho, este fue un tema que tuvo repercusión en la conferencia de prensa de Alpine de esta mañana en la previa a la presentación de los monoplazas en la O2 Arena por las preguntas que recibió el oceánico relacionadas con Colapinto.

Y es que en el ambiente se siente que Doohan tiene todo en contra incluso antes del comienzo del campeonato, algo que para algunos pone en duda que arranque la temporada en el GP de Australia a mediados de marzo. Claro que ese es un escenario improbable, tal como lo afirmó David Croft, especialista en Fórmula 1 que trabaja como comentarista en Sky Sports, al declarar que el australiano es una buena opción para Alpine, aunque no la mejor.

“Doohan aprendió bien, tiene mucha experiencia. Ganó carreras en categorías inferiores. Creo que es una muy buena opción para Alpine, pero si buscan ese dos o tres por ciento extra, tal vez consideren que Franco Colapinto es el hombre indicado”, señaló el periodista. De esta manera, Doohan comenzaría la temporada como está acordado, aunque podría darse el caso de que su salida se dé antes de lo pensado.

Al respecto habló Roberto Merhi, expiloto de F1 que corrió en Marussia en 2015, en una reciente entrevista con el podcast Cope GP de Carlos Miquel: “Aunque la primera carrera sea en Australia. Te puedo decir de buena fuente que creo que luego de cinco carreras no estará. Yo no sé si ni va a empezar el año. En principio creo que sí, pero de lo que yo he visto en Fórmula 1 y cómo lo estoy oliendo por ahí, no estoy seguro de que empiece”.

Las claves para Doohan

Hace unas semanas, Jack Doohan fue noticia por revelar que su plan para mantenerse en Alpine será forjar una relación sólida con Pierre Gasly, de manera tal de darle al equipo una dupla fuerte para esta temporada. No obstante, varios analistas han resaltado la falta de ritmo que ha mostrado el australiano en comparación con Colapinto, por lo que otra de las claves para no perder su lugar sería lograr un ritmo similar al de Gasly durante las primeras carreras de este año.