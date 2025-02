Luego de reemplazar a Colapinto, Carlos Sainz asumió una nueva función en la Fórmula 1 por fuera de Williams

Sainz será compañero de Alex Albon en Williams.

A inicios de febrero del 2024, Ferrari dio a conocer el fichaje de Lewis Hamilton para este 2025, lo que prácticamente dejó sin asiento a Carlos Sainz, quien debió buscarse un asiento para competir en esta temporada de la Fórmula 1. Si bien se habló mucho de Audi e incluso de la posibilidad de que se sume a Mercedes, el madrileño firmó con Williams semanas antes del debut de Franco Colapinto en el GP de Italia.

Como resultado, el argentino no pudo mantenerse en el equipo de Grove y fue reemplazado por el piloto español, lo que lo llevó a fichar en Alpine como el tercer piloto de reserva. Ahora bien, mientras que Colapinto espera por su regreso a la máxima categoría, Sainz no se contentó solamente con su trabajo en Williams, puesto que asumió la dirección de la Grand Prix Drivers' Association, el sindicato de los pilotos de la FIA.

Esta organización había nacido en 1961, fue reformada en 1994 tras los fallecimientos de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger en Ímola y había sido liderada por Sebastian Vettel desde 2025. Sin embargo, la voz cantante de la GPDA en 2024 fue George Russell, quien ahora compartirá la dirección con el español tras la renuncia del expiloto alemán, además de que también siguen en el alto mando Alexander Wurz y Anastasia Fowle.

“Soy un apasionado de mi deporte y creo que los pilotos tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible por trabajar con las partes interesadas para hacer progresar el deporte en muchos aspectos. Así que estoy muy contento y orgulloso de hacer mi parte asumiendo el papel de director en la GPDA”, afirmó Sainz en su presentación como el nuevo director del sindicato de pilotos de la F1.

Cabe mencionar que la GPDA resurgió con fuerza en 2024 debido a las polémicas sanciones económicas impuestas por la FIA a los pilotos con la justificación de haber usado “lenguaje indebido” en pista o conferencias de prensa. De hecho, los equipos y la GPDA presiona para evitar que este tipo de sanciones se repitan en esta temporada, en la que la entidad incluso ha quitado puntos en otras competencias.

El motivo que hizo que Sainz fiche con Williams

Tras haber pasado cuatro años en Ferrari, pasarse a Williams parece un paso atrás en la carrera de Carlos Sainz, aunque lo cierto es que el español ve a futuro con los nuevos motores de Mercedes para 2026. “Te mentiría si no te dijera que una de las razones por las que me he ido a Williams es por el motor Mercedes en 2026. Es una de las razones. Por tanto, espero que en ese sentido el motor Mercedes sea parte del éxito y de la reconstrucción de Williams, y que en ese cambio de reglamentación tenga su influencia”, reconoció el español en una reciente entrevista con SoyMotor.