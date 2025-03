Los motivos por los que Colapinto puede volver a la F1 en Australia

Colapinto es el tercer piloto de reserva de Alpine.

A pesar de no haber conseguido un asiento para esta temporada, Franco Colapinto se sumó a Alpine a principio de año como el tercer piloto de reserva del equipo, que ya contaba con Paul Aron y Ryo Hirakawa en ese rol. Sin embargo, de los cuatro pilotos que cumplen esa función –la escudería fichó a Kush Maini el último martes–, el pilarense sin duda es el favorito por sus nueve Grandes Premios disputados con Williams en la pasada temporada de la Fórmula 1.

Claro que eso no quita que el piloto argentino siga detrás de escena, puesto que la escudería francesa confirmó que comenzará el campeonato con Pierre Gasly y Jack Doohan, quienes saldrán a la pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Australia. Ahora bien, que los titulares estén confirmados no quiere decir que no haya chances de que Colapinto corra en Melbourne, dado que existe la posibilidad de que se dé un cambio imprevisto.

En las últimas temporadas de la F1 se han dado varios casos de cambios imprevistos que hicieron que un suplente se suba al monoplaza, sea por lesión o por alguna enfermedad. En cuanto al primer punto, se puede mencionar lo que fue el debut de Liam Lawson en el GP de Países Bajos 2023 como reemplazante de Daniel Ricciardo, que se había fracturado una mano tras un accidente y, por el segundo, está la apendicitis de Carlos Sainz en el GP de Arabia Saudita 2024 que elevó a Oliver Bearman en Ferrari.

Alpine es un caso especial, puesto que ahora cuenta con cuatro pilotos de reserva, pero ya se sabe que Colapinto estará con el equipo en las cuatro primeras fechas junto al estonio Paul Aron. No obstante, la oportunidad del pilarense se daría dentro de las citas en Australia y China, donde ocupará el puesto de suplente si Gasly o Doohan sufren algún altercado, mientras que su compañero estará en el simulador, roles que se invertirán en China y Baréin.

El guiño de Alpine a Colapinto en Australia

La temporada comenzará este fin de semana en el Circuito de Albert Park, sede del Gran Premio de Australia, donde los locales podrán disfrutar de dos pilotos en especial: Oscar Piastri y Jack Doohan. El primero viene de ser renovado con un contrato multianual con McLaren y el segundo se encuentra en una situación crítica con Alpine, donde parece perder terreno con Franco Colapinto, favorito para reemplazarlo si no da buenos resultados.

Por si la presión no fuera suficiente, ahora Alpine utilizó al argentino para promocionar la primera fecha del campeonato en la tierra natal de Doohan, que quedó completamente olvidado en las redes sociales. Y es que la escudería subió un video de Franco utilizando el simulador para presentar el circuito que rodea al lago Albert Park, mientras que el único posteo dedicado al australiano fue una imagen subida el lunes que dice “Carrera en casa”.