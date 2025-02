Once no son suficientes: la FIA le abre las puertas a un decimosegundo equipo en la Fórmula 1 Mohammed Ben Sulayem no teme luchar por la llegada de una nueva escuderías tras el arribo de Cadillac programado para 2026. Qué fue lo que dijo.

12 de febrero, 2025 | 22.20 La F1 tiene diez escuderías actualmente. La Fórmula 1 es un deporte en el que es muy complicado ingresar, sobre todo para los aspirantes a equipos, que deben presentar todo un proyecto de trabajo y documentación que garantice que cuentan con lo necesario para mantenerse en la máxima categoría. Esto se debe principalmente a la cantidad de escuderías que han ido a quiebra en el pasado, lo que hizo que la FIA sea más selectiva para aceptar un nuevo equipo. De hecho, el último en unirse había sido Haas en 2016, cuando se convirtió en el undécimo equipo de la F1, aunque la salida de Manor hizo que se establezcan diez escuderías desde 2017. Sin embargo, este 2025 será el último año con diez equipos, puesto que la Federación Internacional de Automovilismo aprobó el ingreso de General Motors/Cadillac para 2026, una decisión que levantó mucha discusión en el paddock. Y es que, por fuera de los patrocinadores e inversores, los ingresos de los equipos se dan en base a las posiciones finales del campeonato de constructores, por lo que ninguna escudería quería saber nada con sumar otro equipo para repartir la bolsa de la F1. De ahí que Mohammed Ben Sulayem haya recordado en una charla en el Circuito de Madrid Jarama – RACE lo que fue aquella travesía por volver a tener 22 coches en la máxima categoría. “Somos muy conscientes de que sufrí un gran ataque por culpa del undécimo equipo. ¿Lo tenemos ahora? Tenemos un undécimo equipo. ¿Era necesario pasar por todo ese lío para tenerlo? Creo que no”, mencionó el presidente de la FIA. Acto seguido, el emiratí recalcó que la normativa les permite tener hasta 12 escuderías en la pista, por lo que no cerrará las puertas a la posibilidad de completar dicho cupo en el futuro. MÁS INFO Automovilismo Claire Dubbelman, la nueva directora de carrera adjunta de la F1 “¿Vamos a tener doce? Si viene el equipo adecuado, la FIA abrirá la manifestación de interés; no le tenemos miedo a nadie”, añadió el presidente de la federación, que ha sabido imponerse a los intereses de los equipos en varios aspectos. “¿Qué necesita la FIA? ¿Qué necesita el deporte del motor? Un presidente, un liderazgo fuerte y eso es lo que le daremos a nuestra comunidad y al deporte”, culminó. ¿Cuándo vuelve la F1? Tras el cuarto campeonato de Max Verstappen en 2024, ahora resta esperar por el último año con el reglamento actual de la Fórmula 1. La pretemporada está programada para los días 26, 27 y 28 de febrero, mientras que el inicio del campeonato se dará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 14 al 16 de marzo en el Circuito de Albert Park. Al igual que en el año pasado, habrá un total de 24 fechas, seis de ellas con formato sprint (China, Miami, Bélgica, Estados Unidos, Brasil y Qatar). TWITTER

