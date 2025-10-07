Colapinto terminó decimosexto en el GP de Singapur.

Una vez más, Franco Colapinto se quedó con las manos vacías este fin de semana en el GP de Singapur, donde la estrategia de Alpine le impidió sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El sábado, el pilarense había sido perjudicado por el tráfico en la clasificación y no pudo pasar de la Q1, aunque la doble descalificación de Williams le permitió subir dos posiciones en la grilla de partida.

Así, el piloto argentino partió del decimosexto lugar este domingo y, cuando las luces de los semáforos se apagaron, sorprendió al ganar tres posiciones en la largada para colocarse decimotercero. La primera víctima de Colapinto fue Gabriel Bortoleto, mientras que los siguientes fueron Lance Stroll y Yuki Tsunoda, a quienes rebasó en distintos instantes durante esos primeros metros del Circuito callejero de Marina Bay.

Sin dudas, se trató de uno de los momentos destacados de la carrera, que fue bastante monótona en su desarrollo, por lo que el triple rebase del piloto de Alpine no pasó desapercibido para las redes oficiales de la F1. De hecho, la máxima categoría compartió el video de la largada de Franco a través de su cuenta de Instagram, donde destacó el grandioso inicio que tuvo: “El argentino vio el hueco y ganó tres posiciones en la noche de Singapur”.

Claro que la maniobra también se vio en la cuenta oficial de X, aunque con la diferencia de que la F1 comparó el tiempo de aceleración del pilarense con el de Bortoleto, que tuvo una reacción de ocho milésimas de segundo más lenta. “Esos lanzamientos de Franco Colapinto y Gabi Bortoleto en Singapur”, escribieron en el tweet, donde el video muestra tanto la cámara del A525 de Alpine como la del Sauber que conducía el brasileño.

Lamentablemente, a pesar de este buen inicio de carrera, Colapinto no pudo finalizar en la zona de puntos debido a un temprano ingreso a boxes en la vuelta 15, ocasión en la que Alpine le puso neumáticos medios para aguantar toda la carrera. Dicha decisión llevó a que el argentino llegue a la línea de meta con mucho desgaste en las gomas, sin mencionar las posiciones perdidas por la detención, que lo hicieron terminar de nuevo en el decimosexto lugar.

Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

La queja de Colapinto tras la carrera

Finalizada la acción en el GP de Singapur, Franco Colapinto se dirigió a la zona mixta para el intercambio de rutina con la prensa, donde señaló el principal problema que tuvo durante la carrera: “No sale nada, el auto es inmanejable y no entiendo por qué vamos tan lento. Fue una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada”.