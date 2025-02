La determinante advertencia que le lanzó Lando Norris a Max Verstappen a días de la pretemporada: "Riesgos"

Norris terminó segundo en el campeonato del año pasado.

Uno de los atractivos más fuertes que tuvo la última temporada de la Fórmula 1 fue la lucha por el campeonato entre Max Verstappen y Lando Norris, quien llegó al GP de Brasil con chances de alcanzar al neerlandés, pero echó a perder sus posibilidades con una floja actuación en Interlagos. A pesar de eso, lo cierto es que el inglés llegó algo tarde a la lucha, puesto que el de Red Bull se había hecho un importante colchón de diferencia en la primera parte de la temporada.

El neerlandés había ganado siete de las primeras diez carreras del calendario, mientras que el piloto británico apenas pudo ganar una de esas diez, algo que lo dejó lejos del campeón defensor. De ahí que Norris haya advertido que este año irá a buscar el título desde la primera fecha y luchará codo a codo con Verstappen, que no tuvo un 2024 sencillo con la ineficacia del RB20 y no tiene un buen panorama para este 2025 con la partida de Adrian Newey a Aston Martin.

“Sé que hay expectativas, tenemos más socios, más patrocinadores y probablemente más aficionados dispuestos a apoyarnos. Probablemente todo esto añade un poco de presión, pero no es malo en absoluto”, comenzó el piloto de McLaren tras la presentación del MCL39 en Silverstone. Para aspirar al campeonato, la clave será vencer a Max desde el inicio, puesto que es posible que la oportunidad vuelva a perderse si el neerlandés gana terreno en las primeras fechas.

“Lo más importante es empezar la temporada con buen pie, porque cambia mucho enfrentarte a Max si estás 50 puntos por delante frente a 50 puntos por detrás”, agregó Norris en declaraciones rescatadas por Motorsport. Y es que Verstappen ha demostrado que no teme arruinarse un Gran Premio con tal de perjudicar a su rival, algo que le sirve para mantener la diferencia en la tabla y acercarse al título.

Consciente de los peligros que podría suponer ir a la batalla contra el piloto de Red Bull en algunas ocasiones, Lando advirtió que irá por la vía de la velocidad para batir al RB21 y no por maniobras riesgosas. “Tengo que sacar los codos y demostrar que no voy a cederle ninguna posición voluntariamente, estoy deseando que lleguen los primeros duelos, me gustan esos momentos en los que tienes que tomar decisiones rápidas. Pero al mismo tiempo no necesito correr riesgos innecesarios, no voy a hacer nada especial para intentar batir a Max”, acotó.

Los objetivos de Verstappen y Norris para este 2025

Resulta evidente que tanto Max Verstappen como Lando Norris buscarán el título en esta edición de la Fórmula 1, aunque se sabe que las prioridades son diferentes en los equipos, sobre todo porque McLaren apunta a mantener la corona en Constructores. Pero por fuera de eso, el neerlandés apunta a convertirse en el primero de Red Bull en lograr cinco campeonatos en la máxima categoría, mientras que Norris quiere ser el primer campeón de McLaren desde la consagración de Lewis Hamilton en 2008.