La advertencia de un expiloto de F1 para Colapinto por su vínculo con Flavio Briatore: “No está seguro”

Colapinto sumó puntos en el campeonato.

El rendimiento de Franco Colapinto con Williams en la temporada pasada llamó la atención de varios equipos, conscientes de que la escudería británica no tenía lugar para el joven para este año debido a la llegada de Carlos Sainz. Sin embargo, solamente Alpine se la jugó por el pilarense, en parte por la iniciativa tomada por Flavio Briatore, quien se ha convertido en el principal impulsor para que el argentino vuelva a la Fórmula 1.

Tal es así que Jack Doohan perdió su asiento al cabo de las primeras seis fechas del campeonato para que Franco se convierta en el compañero de Pierre Gasly, con la justificación puesta en el bajo rendimiento que había mostrado el australiano. Sin embargo, el piloto argentino tampoco logró sumar puntos para demostrar que el empresario italiano tomó la decisión correcta, lo que generó muchas dudas en cuanto a su continuidad.

De hecho, el pilarense fue objeto de diversas críticas e incluso se habla de la posibilidad de que no continúe en el equipo galo a partir de la siguiente temporada, sin mencionar que Briatore ya no se muestra tan cercano. Justamente sobre esto habló Riccardo Patrese, expiloto de la F1 que supo correr en Benetton, por lo que tiene conocimiento de causa a la hora de hablar del asesor de Alpine.

“Cualquier cosa puede pasar con Briatore. Desde mi punto de vista, Briatore es como una bomba que puede explotar en cualquier minuto”, expresó el italiano en declaraciones rescatadas por GPBlog. Con esto, Patrese indicó que Franco no está seguro bajo el ala de una persona como Briatore, quien no dudaría ni un segundo si encuentra la solución al problema de su equipo en otro compañero para Gasly.

“Con Colapinto sin rendir y provocando accidentes, puede tener un problema con Briatore, quien no ayudará con la moral de un piloto. Así que Colapinto en este momento no está seguro”, agregó. Por lo tanto, será fundamental que el argentino comience a responder con resultados si no quiere perder su asiento, a pesar de que se ha confirmado que completará la temporada con Alpine.

El director que lleva tranquilidad a Franco

Una de las principales incógnitas en la Fórmula 1 es qué sucederá con Franco Colapinto en 2026, año en que la categoría recibirá a Cadillac como su nuevo equipo. La escudería estadounidense todavía no ha armado su equipo, pero tiene un claro interés en una persona experimentada para su debut, como el caso de Valtteri Bottas, el expiloto de Mercedes que sonaba para reemplazar al argentino en Alpine.

El argentina suma seis carreras con Alpine.

“Nos centramos mucho en la experiencia durante el primer año”, afirmó Dan Towriss, CEO de Cadillac, en una entrevista con Motorsport Next Gen. Esto le quitaría un problema de encima a Franco en Alpine, donde no se ha dado señales de tener planes de ascender a Paul Aron ni ha mencionado a Mick Schumacher como una posibilidad para su segundo asiento.