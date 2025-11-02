Este fin de semana, el piloto patagónico Mariano Morini vivió un gran susto al protagonizar un fuerte accidente en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. La situación se dio durante una carrera en la Fórmula 4 Nueva Generación y las imágenes quedaron grabadas. Según se vio el piloto perdió el control en una curva, despistó y volcó, dando varios tumbos antes de detenerse.

Las imágenes grabadas desde el auto de otro competidor muestran cómo el vehículo de Morini se salió del radio de giro ideal, se fue al pasto y comenzó a volcar. Se contabilizan al menos cuatro tumbos, dos de ellos con el auto suspendido en el aire. Afortunadamente, el piloto no sufrió ninguna lesión física tras el incidente.

En su cuenta de X, Morini relató con un toque de humor lo ocurrido: “Salí a dar una vuelta, di como cuatro”. Pero también expresó la frustración por la pérdida del auto nuevo: “No sirve más el auto nuevo, a seguir trabajando”.

El propio Morini describió la secuencia del accidente: “Se me corrió un metro y medio del radio ideal, cuando agarró grip la cubierta y se trabó el auto, agarró para el pasto y mi idea fue seguir derecho. Pero cuando toqué tierra había un pozo en donde el auto se clavó y no paró más”.

Cómo es el auuto con el que corre Morini

Mariano Morini corre con un Crespi de la Fórmula 3 Metropolitana dentro de la categoría Fórmula 4 Nueva Generación, y forma parte del Cepeda Racing Team. El piloto de Caleta Olivia tiene un historial destacado: fue tricampeón del ATV Patagónico y es el actual subcampeón de la Fórmula 1100, además de haber competido en el exterior, incluyendo una experiencia en el mítico Nürburgring en la categoría GLP.

Aunque logró mantenerse cuarto en el campeonato antes del accidente, Morini reconoció la dificultad de la situación: “Lastimosamente era un auto nuevo. No sirve nada, solo motor y caja. Y tengo que juntar el presupuesto para reponerlo”.