Helmut Marko aclaró la situación: ¿Lo quieren a Colapinto en Red Bull?

Colapinto sonó como opción para Racing Bulls tras el ascenso de Tsunoda a Red Bull.

El GP de China tuvo un fuerte impacto en Red Bull, que vio cómo Liam Lawson quedaba en el último lugar en la sprint shootout y volvía a decepcionar en la clasificación, sin mencionar que concretó su segunda carrera lejos de la zona de puntos. Ante semejante resultado, llamó la atención la visita de Helmut Marko al hospitality de Alpine, lo que despertó rumores sobre un posible interés por Franco Colapinto, lo que podría haber sido su puerta de ingreso para volver a la Fórmula 1.

Sin embargo, la escudería austriaca terminó por enviar al neozelandés a Racing Bulls, donde fue confirmado para correr en lo que queda del año, mientras que Yuki Tsunoda se convirtió en el nuevo compañero de Max Verstappen. En dicho panorama, las posibilidades del piloto argentino se esfumaron inmediatamente, aunque quedaron sospechas sobre si Red Bull buscará a Colapinto en caso de que las cosas no mejoren.

Justamente sobre ese asunto fue consultado Marko en una reciente entrevista con Motorsport, en la que reveló que nunca hubo interés de su parte por el pilarense, sino que fue una visita para hablar con Oliver Oakes, el director de Alpine. Lo que sucede es que el británico es dueño de algunos equipos en las divisiones inferiores y tiene entre sus pilotos a algunos de los talentos formados por el asesor de Red Bull en el programa junior.

“Tengo una buena relación con Olli Oakes. Ha contado regularmente con algunos de nuestros pilotos en sus diversos equipos de las categorías inferiores. Uno de sus pilotos compite actualmente en la GP3 Británica, por ejemplo. Esa fue la razón por la que me reuní con él. Colapinto no fue un tema”, afirmó el Marko. No obstante, el austriaco reconoció el talento del argentino, pero volvió a ponerlo por debajo de los surgidos de Red Bull.

“Colapinto tuvo un debut muy fuerte en la Fórmula 1. Y, por supuesto, hay que estar atento a cómo se desarrollan las cosas. Pero al final, no se lo consideró seriamente. Teníamos a Hadjar, que había sido sistemáticamente más rápido que Colapinto en la Fórmula 2 y, como se ha demostrado ahora, resultó ser la elección correcta”, agregó. Cabe mencionar que el francés ha tenido una notable actuación en Shanghái, donde fue perjudicado por la estrategia de Racing Bulls y quedó fuera de los puntos.

La vía de Colapinto para volver a la F1

Sin aparente lugar en Red Bull, la única vía que le queda a Franco Colapinto para volver a la Fórmula 1 es hacerse con el lugar de Jack Doohan en Alpine, algo que dependerá de los resultados que obtenga el australiano en las siguientes carreras. Lo bueno es que el comienzo de temporada del oceánico ha sido deplorable, con un choque en la primera vuelta de Australia y en los últimos lugares en China, donde encima se llevó cuatro puntos de sanción en la superlicencia y provocó daños en el A525 en la sprint.