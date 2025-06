Fórmula 1: así quedó la lucha por el campeonato tras la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Austria

Norris obtuvo su tercera victoria del año.

La cita en Montreal le había dejado un gusto amargo a Lando Norris, que se quedó en cero en el GP de Canadá tras chocar con su compañero de equipo en las vueltas finales en su intento por pasar al cuarto lugar. El hecho de que Oscar Piastri haya sumado en aquella ocasión perjudicó al inglés en su búsqueda por el campeonato de la Fórmula 1, aunque este domingo pudo disminuir la distancia en el Gran Premio de Austria.

Este sábado, el piloto británico se hizo con la pole en el Red Bull Ring, donde curiosamente el equipo local tuvo su peor resultado en lo que va de la temporada. Y es que mientras que los McLaren iniciaban una batalla por el liderato luego de que Piastri supere a Charles Leclerc, que salía segundo, un inesperado incidente dejó afuera a Max Verstappen, que fue impactado por el W16 de Andrea Kimi Antonelli en la tercera curva.

Como consecuencia del accidente, ambos pilotos se quedaron afuera de la carrera, que ya sumaba tres abandonos con el retiro de Carlos Sainz antes de la largada. Una vez reestablecida la bandera verde, los dos McLaren continuaron con su lucha por el primer lugar, con el australiano convencido en ir a arrebatarle la victoria a su compañero, que tuvo que sacar lo mejor de sí para mantener el primer lugar.

No es un secreto que McLaren intenta no intervenir en el duelo interno de sus pilotos, pero este domingo no le quedó otra opción, sobre todo con el antecedente de Montreal. Si bien dejó que ambos se debatan el liderato, Piastri no se midió en la cuarta curva durante la vuelta 19, momento en que bloqueó los neumáticos y casi se lleva puesto a Norris, lo que motivó a Andrea Stella, director del equipo de Woking, a llamarlos a boxes.

Con una vuelta de diferencia, ambos MCL39 pasaron a cambiar los neumáticos, con pérdida de segundos valiosos y con un regreso a pista que fue favorable para el británico. Aunque tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton lideraron brevemente, Lando volvió al primer lugar y se mantuvo allí hasta el segundo ingreso a boxes, que le permitió dar otro giro al frente a Oscar, que estuvo a punto de quedarse en cero este fin de semana.

Esto se debe a su regreso a pista tras la segunda detención, puesto que Alpine no le comunicó a Franco Colapinto de la presencia del oceánico cuando se encontraba en lucha con Yuki Tsunoda. A causa de esto, el argentino empujó al australiano fuera de la pista, lo que le costó un tiempo valioso al líder del campeonato, que no pudo recuperarse lo suficiente como para ir por la victoria.

De esta manera, el triunfo quedó en manos de Norris con un tiempo de 1:23:47.693, seguido por Piastri (+2.695s) y Charles Leclerc (+19.820s) en el podio. Ahora, el británico recortó la diferencia con su compañero y volvió a distanciarse de Verstappen, que ve cada vez más imposible cumplir con el objetivo de retener el título y quedó a más de cincuenta puntos de la cima.

Los diez pilotos que llegaron a la zona de puntos en Spielberg.

Tabla de posiciones de la F1 2025 tras el GP de Austria

Oscar Piastri: 216 puntos. Lando Norris: 201. Max Verstappen: 155. George Russell: 146. Charles Leclerc: 119. Lewis Hamilton: 91. Andrea Kimi Antonelli: 63. Alex Albon: 42. Esteban Ocon: 23. Nico Hülkenberg: 22. Isack Hadjar: 21. Lance Stroll: 14. Fernando Alonso: 14. Carlos Sainz: 13. Liam Lawson: 12. Pierre Gasly: 11. Yuki Tsunoda: 10. Oliver Bearman: 6. Gabriel Bortoleto: 4. Franco Colapinto: 0.

Norris quedó a 15 puntos de Piastri.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el GP de Austria, la Fórmula 1 no se tomará descanso antes del Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará entre los días 4 y 6 de julio en el Circuito de Silverstone. Allí, el último en ganar ha sido Lewis Hamilton, quien venció a Max Verstappen y Lando Norris en la temporada pasada. La carrera empezará el domingo 6 de julio a las 11 horas de Argentina.