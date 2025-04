La F1 actualmente tiene diez equipos.

Esta temporada será la última en la que la Fórmula 1 tenga diez escuderías, puesto que a partir del próximo año, Cadillac se sumará a la competencia como el decimoprimer equipo y el segundo con nacionalidad estadounidense. Durante años, la marca automotriz había buscado la forma de ingresar a la máxima categoría y tuvo que pasar varias etapas hasta que fue aceptada, algo que ha abierto el interés de otros países.

De este lado del charco, se sueña con el regreso del GP de Argentina, mientras que por el lado de Oriente Medio hay varios candidatos a sumarse a la F1. De hecho, este punto del mapa es uno de los principales intereses de la FIA, además de Sudáfrica, por lo que cualquier propuesta de esta zona del mapa estará favorecida, en especial cuando se trata de lugares con historia e inversionistas de confianza en el paddock.

Tal es el caso de Arabia Saudita, que actualmente tiene el Gran Premio que se disputará este fin de semana en el Circuito de la Corniche de Yeda y está construyendo otro trazado en Qiddiya, sin mencionar que Aramco es el principal sponsor de Aston Martin. A diferencia de lo que sucede en nuestro país, donde se busca una carrera, la nación árabe ya tiene una fecha y ahora ha puesto la mira en la adquisición o creación de un equipo.

Así lo reconoció el príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal en una reciente entrevista con Motorsport ante la pregunta de si le gustaría tener el decimosegundo equipo de la F1. “Solo hay once de doce equipos y también potencialmente uno o dos que podrían estar a la venta en el futuro. Es decir, podría suceder”, respondió el saudí, que tampoco dejó de lado todas las dificultades que se suman al tener una escudería, como las asociaciones y encontrar el personal de gestión y a los pilotos.

“Tenemos mucho interés. Somos anfitriones de la Fórmula 1, patrocinando equipos. Así que no me sorprendería que se anunciara un equipo saudí y, personalmente, me gustaría ver un equipo saudí”, agregó el príncipe. Cabe mencionar que Arabia Saudita busca quedarse con la fecha inaugural de la temporada 2026 luego de que Australia haya sido la sede de la primera fecha en esta temporada.

Verstappen fue el último en ganar el GP de Arabia Saudita.

F1: horario de la carrera de Arabia Saudita

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Arabia Saudita, que se realizará en el Circuito de la Corniche de Yeda entre el 18 y 20 de abril. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la quinta fecha del campeonato: