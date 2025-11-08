En la misma curva que en la temporada pasada: así fue el accidente de Franco Colapinto en la sprint de Brasil

Así retiraron el coche de Colapinto.

Por segundo año consecutivo, Franco Colapinto no logra cerrar un fin de semana limpio en el Autódromo José Carlos Pace, donde el año pasado tuvo un fuerte accidente en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. En aquella lluviosa jornada de domingo, el pilarense había pedido a su ingeniero los neumáticos full wet debido a la falta de adherencia que tenía con los intermedios de lluvia, pero el pedido le fue negado y, segundos después, perdió el control del FW47 de Williams.

Si bien no hubo lluvia durante la sprint de este sábado, la pista se encontraba húmeda en Interlagos y el piloto argentino tenía la difícil tarea de intentar ganar posiciones desde el decimosexto lugar. De hecho, Colapinto tuvo una buena largada al ganar dos posiciones, pero en la sexta vuelta volvió a sufrir un accidente en la tercera curva, la misma en la que se había despistado en la temporada pasada con el coche del equipo británico.

Lando Norris había salpicado agua en los pianos de la bajada de la S de Senna, lo que hizo que Oscar Piastri, que marchaba tercero, perdiera el coche al pasar por encima del piano y sea el primero en chocar. Segundos después, Nico Hülkenberg corrió la misma suerte y Franco le siguió, siendo de los tres el que más daños presentó en el monoplaza, además de que se lo vio mareado y debió ir a realizarse la revisión de rutina.

En el video difundido en las redes sociales, se puede apreciar el on board del pilarense, que no entró muy bien a la S y debió corregir el volante, lo que hizo que el A525 se descontrole e impacte contra el muro de contención. En cuanto a los daños, la parte delantera del monoplaza quedó destruida y también chocó en la parte trasera, donde está el motor, por lo que los mecánicos tendrán que trabajar a contratiempo para ponerlo en condiciones para la clasificación.

Por otro lado, hacia el final de la carrera sprint, Gabriel Bortoleto también sufrió un accidente, posiblemente el más fuerte que ha tenido la máxima categoría en lo que va de la temporada. El brasileño perdió el control del Sauber antes de ingresar a la primera curva, que forma parte de la S de Senna, y dejó completamente destruido el monoplaza, lo que hace casi seguro que no pueda disputar la clasificación y deba salir del pit lane en la carrera del domingo.

Así quedó el coche de Bortoleto.

¿A qué hora es la clasificación del GP de Brasil?

Con el tiempo en contra, los mecánicos de Alpine tendrán que apresurarse para reparar el A525 de Franco Colapinto, que lo necesita para volver a la pista esta tarde para definir su lugar en la grilla de partida del Gran Premio de Brasil. En concreto, la clasificación está programada para las 15:00 horas de Argentina, mientras que la carrera del domingo será a las 14:00.