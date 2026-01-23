Alpine presentará su monoplaza este viernes.

Tras las presentaciones de Red Bull, Racing Bulls, Haas y Audi, el regreso de la Fórmula 1 se siente más cerca de nunca, sobre todo porque el inicio de la pretemporada está a la vuelta de la esquina. Las primeras horas de entrenamientos se realizarán el lunes en el Circuito de Barcelona-Cataluña, por lo que varios equipos tiene planes para llegar a la primera parte de la pretemporada con sus monoplazas ya presentados.

De hecho, Alpine inicialmente iba a hacer su presentación en el trazado catalán, pero la posibilidad de hacer un evento de lujo en un crucero de MSC generó un cambio de planes. Tal es así que el A526 será presentado este viernes sobre las aguas del Mar Balear frente a las costas de Barcelona con acceso exclusivo a la prensa y los socios más importantes del equipo galo, además, claro está, de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Según informaron, el horario de la presentación para Argentina será a las 8:30 de la mañana y la única manera de ver la transmisión en directo será a través del canal oficial de Alpine en YouTube. Tal como ocurrió con la presentación del RB22 de Red Bull, es posible que haya una introducción a esta nueva era, sobre todo por la presencia de Flavio Briatore y Steve Nielsen, quienes tendrán su momento antes de la revelación del monoplaza.

Por otro lado, cabe recordar que la escudería francesa ya ha ido adelantando durante la semana la indumentaria que usarán los pilotos para esta temporada, con un azul Francia con detalles en rosa como marca de identidad. Lo que resta por verse todavía son los monos, es decir, los trajes que usan los pilotos dentro de los coches, además de los cascos, que irá revelando cada piloto a medida que los tengan listos.

Mercedes presentó su nuevo W17

En la mañana de este jueves, Mercedes se convirtió en la quinta escudería en presentar su nuevo monoplaza. A través de sus redes sociales, el equipo de Brackley subió las primeras imágenes del W17, sin mucha innovación en su diseño desde que los alemanes decidieron volver a su concepto de las “Flechas Plateadas” después de un par de temporadas con el coche mayormente en negro.

Así se ve el W17 de Mercedes para este 2026.

Tal es así que el W17 sigue la línea de su predecesor, con un fuerte protagonismo del plateado, especialmente en la parte frontal, mientras que el color negro predomina en la tapa del motor, la parte trasera y la zona de los pontones a los costados. Por otro lado, los laterales también tienen detalles en plateado y el verde agua característico de Mercedes.