El insólito pedido de un excompañero de Schumacher en la Fórmula 1: "Soy el campeón"

Un excompañero de Michael Schumacher en la Fórmula 1 se la pudrió a la FIA con un pedido completamente inusual en el automovilismo referido a su carrera en la máxima categoría.

Años después de compartir equipo con Michael Schumacher en la Fórmula 1, un piloto realizó un insólito pedido a la FIA (Federación Internacional del Automóvil) por un campeonato de hace 15 años atrás. En aquella ocasión, el ganador fue el británico Lewis Hamilton y quien quedó en segundo puesto no olvida lo sucedido. Por este motivo, el deportista en cuestión reclamó a la entidad que rige en el mundo de las carreras y no se guardó nada.

El "afectado" fue el brasileño Felipe Massa, quien compartió escudería con la leyenda alemana cuando corrían en Ferrari. Precisamente, fue en este team donde no pudo conseguir el torneo del 2008 quedando atrás del inglés por sólo un punto en la tabla general. En una entrevista, el nacido en San Pablo expuso su punto de vista y aseguró que se siente campeón de aquel certamen con el que se alzó Hamilton.

"Fue un campeonato increíble, una gran pelea de principio a fin. Fui el piloto que ganó más carreras", sentenció Massa con respecto a dicho certamen en el que el británico lo superó por sólo una unidad (98 a 97). Además, el brasileño agregó: "Soy el campeón y me siento así. Siento que tengo ese título y soy el campeón n°16 de la Fórmula 1 con Ferrari. Esa temporada lo merecíamos". Ahora, sólo restará la respuesta por parte del ente, pero el paulista sostuvo que esperará y si no la recibe irá a la corte.

En el marco de la fecha n°15 del campeonato disputada en Singapur, Nelson Piquet Jr -compañero de Fernando Alonso en Renault- chocó contra un muro y su par ganó la carrera tras el ingreso del auto de seguridad. Massa, quien aseugra que esto fue intencional, ingresó a boxes en ese momento -lo cual no estaba permitido- con la esperanza de mantener el liderazgo por el mencionado coche que entró tras el accidente. Sin embargo, perdió la punta de la carrera y estuvo lejos de recuperarla. Es que el brasileño quedó en el puesto n°13, no sumó puntos y, para colmo, recibió una sanción.

La salud de Michael Schumacher: los datos inéditos sobre su vida a diez años de su accidente

Un allegado a la familia de Michael Schumacher reveló detalles inéditos con respecto a la privacidad que guardan alrededor del ex piloto de Fórmula 1. Se trata de Eddie Jordan, ex deportista de la máxima categoría del automovilismo y fundador de Jordan Grand Prix. En sus dichos, se refirió tanto a la esposa del alemán, Corinna, como a su hijo Mick y su presente. Cabe destacar que el próximo 29 de diciembre de 2023 se cumplirán 10 años del accidente que cambió la vida de Michael para siempre.

"La privacidad es un aspecto tan vital para el deporte, los negocios y su vida personal. Corinna estableció algunas reglas. Hoy está como una prisionera a casi diez años", soltó Jordan con respecto a la persona más cercana al ex piloto. Además, contó cómo vivió el momento en el que le comunicaron que no podía ver al alemán: "Hice un esfuerzo para verlo los primeros días, pero ella se negó. Con razón, porque mucha gente quería verlo. Me dijeron 'Te amamos, Eddie, y hemos estado involucrados contigo durante mucho tiempo. Pero necesitamos privacidad y protección para Michael'".