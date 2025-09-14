El eufórico festejo de Agustín Canapino tras su victoria en San Luis en el inicio de la Copa de Oro: “Para ser campeón”

Canapino sumó su tercera victoria de la temporada.

Tras haber llegado a la Copa de Oro como líder por sus victorias en Concepción del Uruguay y Buenos Aires, Agustín Canapino arribó este fin de semana al Autódromo Rosendo Hernández para disputar la decimoprimera fecha del Turismo Carretera. En el trazado sanluisino, quedó segundo este sábado en la clasificación con un tiempo de 1:27.373, solamente once milésimas por debajo del registro de Julián Santero.

Ahora bien, el piloto arrecifeño ganó su serie y mantuvo la primera línea junto al mendocino, a quien le ganó el liderato en la largada de la final de San Luis esta tarde. De hecho, Santero fue perdiendo rendimiento con el paso de las vueltas y ni siquiera pudo disputarle el primer lugar a Canapino en el relanzamiento, donde el tetracampeón del TC tomó distancia rápidamente del Ford Mustang Mach I.

Sin inconvenientes, el piloto de Canning Motorsports cruzó la línea de meta con un tiempo de 39:36.125 y se hizo con la primera carrera de la Copa de Oro, lo que, sumado a sus dos triunfos previos, le dio una buena ventaja de cara a la definición del campeonato. De ahí la eufórica comunicación que tuvo Canapino con su equipo una vez cruzada la línea de meta, momento en que se puso a cantar por la radio.

“Para ser campeón, hoy había que ganar… ¡Dale, dale, Chevrolet!”, cantó el “Titán de Arrecifes”, que obtuvo una cómplice respuesta de su equipo. “Bien, cabeza, bien. Tercero, Santi”, le contestó Guillermo Ortelli informándole que Santiago Mangoni completó el podio detrás de Santero. Acto seguido, Canapino reconoció que se había puesto difícil al final de la carrera, pero agradeció por haber logrado la victoria y por el trabajo que se hizo durante el fin de semana.

Posiciones de la Copa de Oro del TC tras San Luis

Superada la decimoprimera fecha del Turismo Carretera, no solamente Agustín Canapino dio el primer paso hacia su quinto campeonato, sino que también se comenzaron a definir los posibles clasificados por “último minuto” (UM) a la etapa final de la temporada. A continuación, las posiciones de la Copa de Oro con la inclusión de los que actualmente se encuentran entre los tres para ingresar a la disputa del título en la última fecha.

Canapino lidera a falta de cuatro fechas.