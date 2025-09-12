La Copa de Oro iniciará este fin de semana en San Luis.

La cita en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires marcó el cierre de la fase regular del Turismo Carretera, con los doce clasificados a la Copa de Oro que definirán el título en las últimas cinco fechas del campeonato. La primera de estas se dará este fin de semana en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, donde no solamente se pondrá en juego el campeonato, sino también los lugares a la clasificación de último minuto.

A pesar de que quedan otros tres lugares para llegar a la Copa de Oro en la última fecha, ya son varios los pilotos que no tienen chances matemáticas de meterse entre los quince mejores de la temporada y que, por ende, han tirado la toalla. De hecho, Diego Ciantini, Juan Tomás Catalán Magni, Federico Iribarne, Juan Cruz Benvenuti y Esteban Gini ya se bajaron de la competencia, aunque hay otros que solamente se ausentarán en el circuito sanluisino.

Y es que esta semana se dio a conocer la lista de inscriptos a la decimoprimera fecha del TC, que contará con un total de 47 coches en la grilla, nueve menos de los que comenzaron la temporada en Viedma a mediados de febrero. Esto convierte a San Luis en el destino con mayor cantidad de bajas en lo que va del año, una situación similar a la vista en 2024, cuando el trazado puntano inauguró la Copa de Oro también con 47 pilotos.

En concreto, los que no estarán presentes este fin de semana en la capital de San Luis son Sebastián Abella, Martín Serrano, Sergio Alaux, Jeremías Scialchi y Juan Pablo Gianini. Entre ellos, Serrano, Alaux y Scialchi no podrán estar por problemas presupuestarios, mientras que los otros dos tienen otros motivos que les impide subirse a la acción de este fin de semana del TC.

Las posiciones de la Copa de Oro del TC

Tras la cita en Buenos Aires, el Turismo Carretera terminó de definir a los doce clasificados a la Copa de Oro, a la que Marcelo Agrelo llega con 15 puntos por haber ganado la fase regular. Cabe mencionar que los puntos se reinician a esta altura del campeonato, pero que los que hayan ganado finales tienen puntos iniciales al igual que el piloto de Comodoro Rivadavia.

La final de San Luis será el domingo a las 13:30.