Colapinto corrió nueve carreras en la F1 2024.

A una semana del inicio de la nueva edición del campeonato de Fórmula 1, Netflix lanzó la séptima temporada de Drive to Survive el viernes pasado con diez nuevos episodios que relatan parte de lo que fue el 2024 en la máxima categoría. Debido al impacto que tuvo en el público el debut de Franco Colapinto, se esperaba que el pilarense protagonice algún que otro episodio o que al menos tenga varios minutos en pantalla.

Sin embargo, la serie documental de Netflix fue una total decepción, puesto que el piloto argentino apenas apareció menos de cinco segundos y de espaldas mientras caminaba por el paddock, algo que generó una ola de críticas en las redes sociales. Y es que Franco había llegado a disputar nueve Grandes Premios en Williams, escudería que tiene su propio capítulo por el fichaje de Carlos Sainz tras el anuncio de su salida de Ferrari.

Por si fuera poco, Colapinto se había mostrado entusiasmado el año pasado con la posibilidad de aparecer en la docuserie, en especial porque las cámaras lo seguían a todos lados por el fenómeno que se generó a su alrededor. De ahí que el ahora piloto de reserva de Alpine se haya mostrado tan decepcionado con la nueva entrega de Drive to Survive en la tarde de este martes, cuando aprovechó sus redes sociales para hacer su descargo.

“Estoy viendo los últimos capítulos de DTS, cómo se pusieron la gorra, ni cinco segundos aparezco, ¡ni cinco! ¿PARA QUÉ ME GRABAN TANTO?”, escribió “Fran” en su cuenta de X. Minutos después, la publicación del pilarense fue borrada, tal como sucedió anteriormente con otros posteos, seguramente por temas contractuales de la F1 con Netflix de la que pudo ser advertido por Alpine, ya que los pilotos no suelen quejarse abiertamente de la serie en las redes sociales, aunque se sabe que no es mucho de su agrado.

La advertencia de Briatore a Doohan en la serie

Durante uno de los episodios de la séptima temporada de Drive to Survive, Alpine tiene parte del protagonismo con el regreso de Flavio Briatore como asesor del equipo y el anuncio de Jack Doohan como reemplazante de Esteban Ocon. En este contexto, se da una conversación entre el empresario italiano y el piloto australiano, en la que Briatore dice: “Si no te va bien, te vas. Yo controlo cada milímetro de ustedes”.

Dicha frase fue interpretada como una amenaza al oceánico, aunque lo cierto es que el juego de la edición es lo que hace que parezca estar dirigido a Doohan. No obstante, el mensaje es claro, ya que el australiano también tendrá que demostrar un buen rendimiento para mantener su asiento y no verse obligado a cedérselo al argentino, principal candidato a subirse al A525.