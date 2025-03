F1: así fue la participación de Colapinto en Drive to Survive

Colapinto sumó cinco puntos en el campeonato pasado con Williams.

Con el fin de atraer a las nuevas generaciones, Liberty Media firmó un contrato con Netflix para la producción de la serie Drive to Survive, que se estrenó en 2019 para relatar los acontecimientos de la temporada 2018 de la Fórmula 1. Desde entonces, antes de cada comienzo de campeonato se lanza una nueva entrega de la serie documental sobre la edición anterior de la máxima categoría y los argentinos esperaban con entusiasmo la séptima temporada.

Esto se debe al debut de Franco Colapinto en la F1 durante el GP de Italia como reemplazante de Logan Sargeant en Williams, que le permitió correr en las últimas nueve fechas del campeonato con el FW46. Debido a la continuidad que tuvo el piloto argentino, se esperaba que tenga algunos minutos en pantalla, en especial por todo el fenómeno que se generó a su alrededor y la hinchada argentina que lo comenzó a visitar en los circuitos.

Sin embargo, el pilarense apenas fue tenido en cuenta en la docuserie de Netflix, que le dio menos de diez segundos en los diez episodios que tiene la séptima temporada. Para colmo, en esa breve aparición ni siquiera se ve el rostro de Franco, que se encuentra de espaldas caminando por el paddock mientras conversa con un periodista sobre cómo son las carreras en el circuito en el que se encontraban.

“Aquí las carreras son aburridas o un caos total (...) Esperemos que sea un poco caótica”, se escucha decir a Colapinto, que no volvió a aparecer por fuera del accidente que tuvo a bordo del FW46 en el GP de Brasil. Como consecuencia de esto, la séptima temporada causó decepción entre los aficionados, sobre todo porque hay un capítulo que está centrado en Carlos Sainz, su salida de Ferrari y su arribo a Williams.

A pesar de la participación de James Vowles y Alex Albon y de abordar la salida de Sargeant para introducir la llegada de Sainz, el argentino fue invisibilizado por Netflix, pero no fue el único. De hecho, Drive to Survive tampoco dio importancia a la salida de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull después de una extensa carrera en la F1 de más de diez años, pero sí hubo tiempo para la llegada de Jack Doohan a Alpine en la última fecha del campeonato.

Los pilotos rechazan la serie de Netflix

Debido a distintos acuerdos, los pilotos de Fórmula 1 no suelen pronunciarse demasiado con respecto a Drive to Survive, pero hay algunos que dieron su veredicto en el pasado y no dejaron bien parado a Netflix. Dos de ellos fueron Fernando Alonso y Max Verstappen, quienes coincidieron en la manipulación que la producción hace a la narrativa de lo que sucede verdaderamente en el paddock para generar un drama que no es tal.

El argentino no tiene asiento para competir este año.

“Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen. Así que decidí no ser parte de eso y no di más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar”, había dicho Verstappen a inicios del 2022. A pesar de ello, el neerlandés volvió a participar con ciertas condiciones para que sea más verdadero el show, aunque no termina de parecer convencido con las decisiones de la serie.