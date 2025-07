Colapinto corrió siete fechas con Stokes en Alpine.

El fin de semana en el Circuito de Spa-Francorchamps no fue muy positivo para Alpine, que llegó a sumar un punto con el décimo lugar de Pierre Gasly, pero volvió a padecer problemas de rendimiento con el A525. Para comenzar, el francés no pudo iniciar la sprint por un desperfecto en el coche y tampoco Franco Colapinto la pasó bien en el GP de Bélgica, donde la estrategia escogida por su ingeniero le jugó en contra.

Como consecuencia, el piloto argentino se quedó fuera de los puntos en el penúltimo lugar y, además, se tuvo que despedir de una de las personas con las que más contacto tuvo desde su arribo a la escudería francesa. Y es que el domingo fue el último día de Francis Stokes como jefe de mecánicos de Alpine, una noticia que este lunes tomó por sorpresa a todos en la Fórmula 1, en especial porque no hubo mayores explicaciones.

A través de sus redes sociales, el ingeniero británico, que había construido una sólida relación con Franco, dio a conocer su decisión después de tres temporadas en el equipo de Enstone. “Después de tres años increíbles con Alpine, es hora de despedirme. Siempre atesoraré los recuerdos que hemos creado juntos, desde el podio en Mónaco hasta las celebraciones en Brasil y Países Bajos”, afirmó en referencia al tercer lugar de Esteban Ocon en el Principado y el de Gasly en Zandvoort en 2023, además del doble podio en Interlagos del año pasado.

“Ha sido una experiencia increíble y los llevaré conmigo para siempre. ¡Gracias a todos por las risas y el apoyo!”, agregó Stokes. A pesar de que no hay señales oficiales sobre cuál sería su siguiente paso, los rumores en los medios especializados ya indican posibles negociaciones con Cadillac, la escudería que se sumará a la máxima categoría a partir de la siguiente temporada y que todavía se encuentra armando su equipo para el debut.

El panorama de Alpine para el GP de Hungría

Tras la salida de Francis Stokes, Alpine todavía no confirmó quién ocupará su lugar como jefe de mecánicos para la siguiente fecha, que se disputará este fin de semana con el Gran Premio de Hungría. Ahora bien, el Hungaroring no ha sido muy generoso con la escudería francesa en los últimos años, puesto que no ha vuelto a puntuar desde la partida de Fernando Alonso en 2022.

Stokes fue un socio importante para Franco en el paddock.

En 2023, el equipo galo sufrió un doble abandono en Budapest, mientras que la temporada pasada solo Esteban Ocon pudo completar la carrera. De esta manera, Pierre Gasly atraviesa dos retiros consecutivos en Hungría, mientras que Franco Colapinto no llegó a correr en el trazado húngaro con Williams en 2024, aunque sí rescató puntos en Fórmula 2 con MP Motorsport.