Alpine rompió el silencio tras la desastrosa actuación de los mecánicos que complicaron a Franco Colapinto: "Nunca"

Colapinto sufrió dos paradas malas en el GP de Hungría.

A pesar de haber tenido una buena clasificación, Franco Colapinto no pudo sacar un buen resultado en el GP de Hungría de la Fórmula 1, donde perdió posiciones en la largada al pasarse en la segunda curva. Sin embargo, el problema no vino del inicio de la carrera del domingo, sino de la ineficiente performance de los mecánicos en sus detenciones en boxes, ya que el pilarense perdió aproximadamente veinte segundos por la lentitud de las paradas.

El cambio de neumáticos le tomó alrededor de 11 segundos en la primera y 7.2 en la segunda a los mecánicos, lo que arruinó cualquier chance del piloto argentino de recuperar las posiciones en pista. De hecho, Colapinto terminó decimoctavo, solamente por delante de Pierre Gasly, dado que el abandono de Oliver Bearman dejó 19 monoplazas en pista, por lo que Alpine fue el peor equipo del fin de semana en Budapest.

Los reclamos de Franco no se hicieron esperar, ya que por la radio manifestó su disgusto y también fue crítico en sus declaraciones al recalcar lo malas que fueron sus detenciones en boxes. “Una carrera para el olvido, no creo que tuviéramos tan mal ritmo pero fue un desastre, creo que la carrera en si no fue buena, no la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores, tanto en la largada, después en los pits stops”, afirmó el pilarense en diálogo con la prensa en la zona mixta.

Ahora bien, Franco también mostró su faceta positiva en las redes sociales, donde fue gentil con la escudería francesa al escribir: “Ganamos y perdemos juntos. Seguimos luchando. ya van a venir las buenas”. En la misma sintonía, Alpine hizo lo propio en sus cuentas oficiales, donde subió un posteo con varias fotos de los mecánicos en el Hungaroring y rescató la unión existente en el equipo de Enstone.

“En las buenas y en las malas. Este grupo nunca se rinde. Una semana más para las vacaciones de verano. Sigamos adelante”, escribieron desde Alpine. En relación con esto, conviene recordar que, aunque la F1 ya ingresó en su parate hasta fin de mes, el equipo galo participará esta semana de los test de Pirelli en Budapest, donde se pondrán a prueba los neumáticos para la siguiente temporada.

Colapinto terminó decimoctavo en el GP de Hungría.

Alpine investiga el problema en los boxes

Este lunes, Motorsport dio a conocer que Alpine ha iniciado una investigación interna para esclarecer lo sucedido con las detenciones que afectaron a Colapinto en el GP de Hungría. Según dicho medio, todo apunta a un posible fallo de software que habría impedido liberar correctamente el monoplaza al no reconocer que el cambio de neumáticos estaba completado. Como las paradas en boxes requieren una secuencia estricta por motivos de seguridad, el equipo está analizando todos los factores involucrados para corregir el problema antes del Gran Premio de los Países Bajos.