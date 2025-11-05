Madrid será la nueva sede del GP de España en 2026.

La siguiente temporada de la Fórmula 1 traerá varias novedades, como la renovación del reglamento técnico y los nuevos monoplazas que traerán tecnologías que dejarán atrás el actual sistema del DRS. Pero la cosa no se termina ahí, puesto que el 2026 también verá la primera edición del nuevo Gran Premio de España, que ya no se realizará en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que mantendrá su lugar en el calendario a mediados de junio.

Y es que este año se confirmó que el GP de España se realizará en el nuevo Circuito de Madring, como se denominó al trazado que será armado por las calles de Madrid para su debut en la F1 en el fin de semana del 11 al 13 de septiembre del próximo año. Aunque todavía falta para conocer cómo se desenvolverán los coches en el circuito callejero, el Gran Premio continúa potenciándose y este martes dio a conocer a su nuevo socio.

A través de su sitio oficial, el Atlético de Madrid reveló que unió fuerzas con el GP de España con un acuerdo de asociación por cinco años en el que el conjunto colchonero se comprometió a convertirse en Local Event Supporter. En este sentido, el Estadio Metropolitano será de gran importancia, ya que hará de sede del concierto principal y articulará experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito.

Por su parte, el “Atleti” dispondrá de una zona de hospitality exclusiva que podrá ofrecer a sus socios para que puedan vivir la F1 desde un lugar privilegiado en el Madring, aunque también podrá destinarse a colaboradores y clientes corporativos del club. “Nuestra casa se consolida en el circuito de los grandes eventos internacionales, situándose en primera fila del calendario global, acogiendo tanto en su interior como en sus exteriores diversas actividades abiertas al público”, informaron desde el cuadro madrileño.

Además, el comunicado marcó las fortalezas que tiene la ubicación del circuito callejero por la cercanía al aeropuerto y la disponibilidad de diferentes líneas de colectivos, sin mencionar la presencia de otros atractivos, como la cultura y la gastronomía. “En este contexto, el Riyadh Air Metropolitano se reafirma como un emplazamiento clave para grandes eventos internacionales, un espacio capaz de atraer negocio, dinamizar el entretenimiento y desatar emociones únicas”, cerraron desde el club.

Así se anunció la asociación del Atleti con el GP.

Heineken se suma al GP de España

La Fórmula 1 confirmó que continuará su alianza comercial con Heineken, la firma cervecera que lleva años ya dentro de la máxima categoría. Ahora bien, este miércoles se confirmó que también será el principal patrocinador del Gran Premio de España, con un acuerdo hasta finales del 2028. “Estamos encantados de reforzar nuestro compromiso con la F1 convirtiéndonos en patrocinador titular de una de las carreras más icónicas del deporte”, informó desde la filial española de la firma.