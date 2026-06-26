Australiano Bos lidera el avance de los "Baby-roos" hacia la fase eliminatoria del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Paraguay contra Australia

Pragmática, ambiciosa y, en ocasiones, espectacular, la trayectoria de la selección australiana —liderada por jóvenes— hacia la fase eliminatoria del Mundial debe ‌mucho a la creatividad del ‌versátil lateral Jordie Bos.

El jugador de 23 años, que milita en los Países Bajos, ofreció una actuación destacada en el empate a 0-0 del jueves contra Paraguay, que clasificó a Australia para los dieciseisavos de final tras quedar segundos en el Grupo D.

Bos suele jugar por la izquierda, pero se desplazó a la derecha para cubrir la baja por lesión de Jacob Italiano y ​resultó ser una auténtica ⁠amenaza para la defensa sudamericana.

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Un gol habría sido la cereza en el ‌pastel cuando, en el minuto 89, Bos se coló entre ⁠dos defensas por la derecha del área, ⁠regateó y disparó desde lejos, pero su tiro salió rozando el poste.

"Ha sido una de las mejores actuaciones individuales que he visto de un australiano en mucho ⁠tiempo, sobre todo a este nivel", dijo su compañero Jackson Irvine. "Juega ​con una valentía absoluta y su capacidad atlética es ‌algo que te deja boquiabierto. Tenemos ‌mucha suerte de contar con él".

Bos tuvo la mejor temporada de su ⁠carrera en el Feyenoord, donde ha ayudado al club neerlandés a asegurarse un lugar en la Liga de Campeones con cuatro goles y siete asistencias en la Eredivisie.

Su ídolo es el extremo neerlandés Arjen Robben, pero su compañero ​Connor Metcalfe ‌considera a Bos como un "joven (Gareth) Bale".

"La verdad, no me molesta que me comparen con Bale", dijo Bos a los periodistas cuando le preguntaron por la comparación.

Bos ya ha dejado huella en este Mundial como el jugador más rápido de la primera ronda de partidos.

Según las ⁠estadísticas de la FIFA, se le cronometró corriendo a una velocidad máxima de 36,7 km/h en la victoria de Australia por 2-0 sobre Turquía, superando al noruego Erling Haaland (36,5 km/h).

Puede que Australia carezca del poderío estelar de su "generación dorada" de 2006, cuando figuras como Mark Viduka, Harry Kewell y Tim Cahill llevaron al equipo a los octavos de final en Alemania.

Pero los aficionados vislumbran los primeros indicios de ‌una nueva generación que está surgiendo en Norteamérica, a medida que jóvenes jugadores como Bos y Nestory Irankunda, de 20 años, aprovechan sus oportunidades.

El jueves, Lucas Herrington, de 18 años, se convirtió en el jugador más joven de Australia en ser titular en un partido del Mundial al integrarse a la perfección en la ‌zaga de tres. Apenas cometió errores.

"Tiene un talento especial y por eso fue seleccionado para la plantilla, no solo para completar el cupo", afirmó el seleccionador Tony Popovic.

Los ‌expertos ven un futuro ⁠prometedor para una selección en la que 17 jugadores disputan su primer Mundial, y esperan con interés la próxima edición ​en Marruecos, Portugal y España.

"Dentro de cuatro u ocho años debería ser un grupo especial. Pero siempre he dicho: ¿por qué no puede ser un grupo especial ya ahora?", dijo Popovic.

Con información de Reuters