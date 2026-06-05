Audi no se inmuta ante los rumores sobre los V8 y sigue apostando por el futuro del turbo

Gabriel Bortoleto de Audi durante la práctica para el Gran Premio de Mónaco

Audi dijo que las posibles nuevas normas sobre motores de la Fórmula 1, incluido el regreso a las unidades V8, no ‌pondrían en peligro su participación ‌en la categoría, aunque el fabricante alemán afirma que su prioridad sigue siendo mantener los motores turbo.

La FIA, organismo rector de la F1, está impulsando motores más sencillos y económicos en el marco de las normas previstas para 2030 o 2031, y su presidente, Mohammed Ben Sulayem, aboga por el regreso a los motores V8 que funcionen con ​combustible sostenible.

El director ejecutivo ⁠de Audi, Gernot Doellner, afirmó que el número de cilindros ‌no era la cuestión clave para la empresa, indicando que ⁠podría aceptar motores V8 siempre que ⁠la normativa general se ajustara a sus prioridades.

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"No, no en este momento", dijo Doellner a periodistas en el Gran Premio de Mónaco cuando se ⁠le preguntó si los planes podrían suponer un motivo de ruptura ​para Audi, que se incorporó a la F1 ‌esta temporada como equipo oficial y ‌proveedor de unidades de potencia tras adquirir y renombrar la escudería ⁠Sauber.

"Creo y confío en que tendremos un buen debate sobre la normativa y que sin duda contaremos con combustibles sostenibles (...) en algunos aspectos se trata más bien de una cuestión filosófica".

Doellner dejó claro, sin ​embargo, que ‌se decanta por los motores turboalimentados, citando la eficiencia y la sostenibilidad como elementos centrales de su estrategia a largo plazo.

"Eso es sin duda más importante que hablar del número de cilindros", afirmó. "Preferimos el turbo por el aspecto de la ⁠eficiencia. El Nuvolari tiene un V8. Audi no tiene ningún problema con los V8".

La FIA cree que los motores V8 reducirían los costos y la complejidad, al tiempo que recuperarían el sonido más potente tradicionalmente asociado a la F1.

Doellner señaló que, aunque Audi no tiene ningún problema con los motores V8, el objetivo de la empresa es ayudar a dar forma a unas ‌normas que mantengan la eficiencia energética y el control de costos, al tiempo que permiten a los fabricantes optimizar sus unidades de potencia.

"Nos centramos en la normativa actual y en optimizarla, en adaptar nuestro sistema de transmisión a la normativa vigente", afirmó.

"Por supuesto, acabamos de incorporarnos, hemos invertido en ‌un concepto de tren de transmisión, por lo que no estamos dispuestos a cambiar pronto. Estamos contentos con la estabilidad".

Actualmente, la F1 utiliza unidades de potencia ‌híbridas V6 turbo ⁠con una distribución 50-50 entre combustión interna y eléctrica.

Sin embargo, la creciente preocupación por el costo y la complejidad ​ha impulsado un cambio hacia una distribución 40-60 para la próxima temporada y un posible regreso a los motores V8 tradicionales, vistos por última vez en 2013.

Con información de Reuters