Atlético Mineiro vs Independiente del Valle por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Atlético Mineiro recibirá a Independiente del Valle este martes en el Arena MRV con el objetivo de avanzar a la final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025. El Galo, dirigido por Jorge Sampaoli, buscará aprovechar su localía tras haber rescatado un empate agónico 1-1 en Quito con gol de Dudu al minuto 91, en un partido donde el conjunto ecuatoriano había dominado gran parte del encuentro. El equipo brasileño apostó todo al torneo continental al presentar su once titular el fin de semana ante Ceará, dejando en claro que la Sudamericana es su prioridad absoluta en esta etapa final de la temporada.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético Mineiro e Independiente del Valle, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético Mineiro e Independiente del Valle?

El partido entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará este martes 28 de octubre de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ y DGO+. El árbitro principal del partido será el uruguayo Esteban Ostojich.

El conjunto mineiro llega a este partido tras conseguir una victoria por 1-0 ante Ceará en el Brasileirao, con gol de Alan Franco. Lo llamativo del compromiso fue la decisión de Jorge Sampaoli de no cuidar piezas y presentar su once titular, a pesar de tener el partido más importante de la temporada apenas días después. El estratega argentino dejó en claro cuál es su prioridad en esta recta final del año.

A pesar del triunfo del fin de semana, el Galo no logra hacer pie en el Brasileirao y se encuentra en el puesto 13 con 36 unidades. La mala campaña en el campeonato local convierte a la Copa Sudamericana en una vía crucial para el club, ya que podría ser su única opción para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Esta presión adicional convierte el partido de esta noche en uno de los más trascendentales para la institución.

La apuesta de Sampaoli por no rotar su equipo refleja la magnitud del desafío que enfrenta el Atlético Mineiro. El técnico argentino sabe que necesita a todos sus jugadores en condiciones óptimas para enfrentar a un rival que demostró ser muy competitivo en el partido de ida y que estuvo muy cerca de llevarse una ventaja importante de Quito.

Por el contrario, Independiente del Valle sí pudo tener descanso tras la postergación de su compromiso ante Liga de Quito. Ambas directivas solicitaron a la federación ecuatoriana aplazar el encuentro en pos de poder enfocarse en las competencias internacionales, pedido que fue concedido. Esta situación le permitió al Negriazul llegar con más frescura física al duelo decisivo en Brasil.

El conjunto ecuatoriano lidera ampliamente el hexagonal final de su liga local y buscará hacer su propio "Mineirazo" para clasificarse a la final en Asunción. El equipo dirigido por Javier Rabanal sintió la frustración de que el partido de ida se le escapara en el tiempo de descuento, cuando Dudu apareció en el momento justo para igualar el marcador y darle vida al Galo de cara a la revancha.

El contexto del partido de ida añade dramatismo a este encuentro. El empate 1-1 en Quito dejó la serie completamente abierta, y cualquier resultado es posible en Belo Horizonte. El ganador de esta eliminatoria enfrentará en la final, que se disputará en Asunción, Paraguay, al vencedor de la otra semifinal. Ambos equipos tienen la ilusión de levantar el trofeo continental y asegurar su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Formaciones probables de Atlético Mineiro e Independiente del Valle

El técnico del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, recupera para este encuentro decisivo al volante Fausto Vera, quien cumplió suspensión en el partido de ida disputado en Quito. El regreso del mediocampista argentino le da más opciones al estratega para armar el centro del campo, pudiendo elegir entre Igor Gomes o el propio Vera para acompañar a Alan Franco y Gabriel Menino.

La baja importante para el Galo es la de Gustavo Scarpa, quien recibió el tercer cartón amarillo y es desfalque por suspensión. El propio mediocampista admitió tras el partido del fin de semana que no sabía que estaba pendurado y que "vaciló" al llevarse la tarjeta. Su ausencia es sensible para Sampaoli, quien deberá confiar en Bernard, Dudu y Hulk para generar el desequilibrio ofensivo necesario para vencer a un rival sólido defensivamente.

Por el lado de Independiente del Valle, el técnico Javier Rabanal recupera al defensor central argentino Mateo Carabajal, quien cumplió su fecha de suspensión tras ser expulsado en un partido anterior. El regreso del zaguero le da más solidez a la línea defensiva del Negriazul, que buscará mantener su arco en cero para clasificar a la final.

Las bajas importantes para el conjunto ecuatoriano son las de Juan Cazares y Andy Velasco. El mediocampista Cazares sufrió una rotura de ligamento cruzado en la visita a Orense del pasado 17 de octubre, lesión que lo marginará entre seis y ocho meses. El jugador fue reemplazado antes del final del primer tiempo por Junior Sornoza en aquel partido. Por su parte, el defensor Velasco sufrió un desgarro que lo dejará fuera de las canchas por tres semanas. El defensor había reemplazado justamente a Carabajal cuando este fue expulsado, pero la lesión coincide con el retorno del central argentino al equipo.

Probable formación de Atlético Mineiro: Everson; Bruno, Vitor Hugo, Renzo Saravia, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes (o Fausto Vera); Bernard, Dudu, Hulk. DT: Jorge Sampaoli.

Everson; Bruno, Vitor Hugo, Renzo Saravia, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes (o Fausto Vera); Bernard, Dudu, Hulk. DT: Jorge Sampaoli. Probable formación de Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Luis Felipe Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar; Darwin Guagua, Junior Sornoza, Patrik Mercado; Michael Hoyos, Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: Ficha técnica