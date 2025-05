Furor por lo que hizo Julián Álvarez en el Atlético Madrid vs Betis

Una vez más, Julián Álvarez fue la figura en un partido del Atlético de Madrid. En este caso se impuso 4 a 1 en un triunfo sobre Betis en el Estadio Metropolitano, pero tuvo la particulardidad de una genial actuación del delantero argentino que metió dos goles y, además, entregó una asistencia. Lo más importante, en este caso, es que hizo un verdadero golazo de tiro libre.

Por otro lado, Rodrigo De Paul, Angel Correa, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Gio Lo Celso sumaron minutos en ambos partidos. El último lo hizo en el Betis. Lo más interesante tiene que ver con el golazo, a lo Mastantuono, que hizo Julián Alvarez.

Con este verdadero golazo y el triunfo del Atlético de Madrid, el conjunto colchonero llegó a la s73 unidades solamente por detrás del Madrid y el Barcelona, equipo que se convirtió en campeón. En este punto, Atlético se sumó, de esta manera, a la Champions League mietnras que por su parte el Betis aseguró su boleto a la próxima UEFA Europa League.

Sacudón en Racing por lo que se supo sobre Rodrigo De Paul: "Seguro"

Hay un gran impacto en Racing por lo que se supo acerca de Rodrigo De Paul, el mediocampista de la Selección Argentina y Atlético de Madrid. El volante de 30 años surgió en el club de Avellaneda y debutó allí en la Primera División, hasta que se marchó rumbo a Europa en 2014. Más allá de que luego tuvo un regreso sin éxito por seis meses a comienzos del 2016, ahora desde la "Academia" se ilusionan con otra vuelta del ex Valencia a su casa.

Con relación a esta hipotética situación, su excompañero Valentín Viola fue optimista y dijo que está seguro de que "Rodri" se calzará la camiseta celeste y blanca otra vez. Durante la entrevista con el programa de radio partidario de RacingManíacos, el atacante de 33 años fue contundente acerca del futuro profesional de su colega y amigo.

Racing se ilusiona con De Paul por lo que dijo su excompañero Viola: "Va a volver"

Consultado por lo que se viene en la carrera del mediocampista de la Selección Argentina, "Titín" fue muy optimista: "Yo creo que Rodrigo va a volver seguro, él es muy hincha de Racing, muy fanático". Al mismo tiempo, sobre el nacido en Sarandí, repasó que "es muy amiguero, muy familiero, así que eso le va a tirar...". Incluso, remarcó: "Yo no creo que se haya desprendido totalmente de que es el sentimiento y va a volver".

Con respecto a lo que puede pasar por la cabeza del ex Udinese, Viola aseveró que "claro que ahora es joven, él sigue priorizando jugar en Europa y en la Selección, está perfecto porque le está yendo increíble". Y completó: "Pero él es (categoría) ´94. Yo creo que él en seis o siete añitos... Y va a volver en un gran momento porque a él no le gustaría volver a Racing casi retirado y no hacer las cosas bien, él es muy competitivo".