Alavés buscará sacarle el invicto a Athletic Bilbao

El duelo entre Athletic Bilbao y Alavés correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio la Catedral desde las 13:30 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.
Así llegan Athletic Bilbao y Alavés
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao venció 2-1 a Betis en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 2 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 6 goles a favor y le han convertido 3 en contra.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
En la jornada anterior, Alavés igualó 1-1 el juego frente a Atlético de Madrid. Con un historial irregular (1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.
Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Athletic Bilbao.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 9 puntos (3 PG), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Athletic Bilbao
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|3
|Villarreal
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|Barcelona
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|11
|Alavés
|4
|3
|1
|1
|1
|0
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 5: vs Valencia: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Girona: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Villarreal: 27 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Mallorca: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 5: vs Sevilla: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Getafe: 24 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Mallorca: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Elche: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Alavés, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas