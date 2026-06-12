Así es el grupo H: fixture de partidos, fechas y horarios

El Mundial 2026 ya está en marcha y así también empezó el camino de las 48 selecciones que buscarán la gloria máxima del fútbol. Entre los grupos que más expectativa generan aparece el Grupo H, una zona que combina historia, tradición y sorpresas potenciales.
España y Uruguay parten como los grandes favoritos para avanzar a la siguiente ronda, aunque Arabia Saudí llega con el antecedente de haber protagonizado una de las mayores sorpresas de Qatar 2022 al derrotar a la Selección Argentina de Lionel Messi. Cabo Verde, por su parte, intentará dar el golpe y confirmar el crecimiento que viene mostrando el fútbol africano en los últimos años.
España y Uruguay, los gigantes que parten como candidatos
La selección española vuelve a presentarse como una de las potencias europeas llamadas a pelear por el título. Con una generación renovada y una identidad futbolística consolidada, la Roja buscará repetir el protagonismo que la llevó a conquistar el Mundial de Sudáfrica 2010.
Uruguay, en tanto, mantiene intacta su tradición mundialista. Bicampeón del mundo y habitual animador de las grandes competencias, el conjunto celeste aparece como el principal rival de España en la lucha por el liderazgo del grupo.
Sin embargo, Arabia Saudí ya demostró que puede competir contra cualquiera. Su histórico triunfo frente a Argentina en Qatar sigue siendo uno de los resultados más impactantes de la historia reciente de los mundiales. Cabo Verde, por su parte, llega con menos presión pero con el objetivo de transformarse en una de las revelaciones del torneo.
El fixture completo del Grupo H: fechas y sedes
Primera fecha
Lunes 15 de junio
- España vs. Cabo Verde – Atlanta Stadium
- Arabia Saudí vs. Uruguay – Miami Stadium
Segunda fecha
Domingo 21 de junio
- España vs. Arabia Saudí – Atlanta Stadium
- Uruguay vs. Cabo Verde – Miami Stadium
Tercera fecha
Viernes 26 de junio
- Cabo Verde vs. Arabia Saudí – Houston Stadium
- Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara
El partido que puede definir todo
Si bien el Mundial suele entregar sorpresas, la lógica indica que el gran atractivo del Grupo H llegará en la última fecha. El choque entre Uruguay y España, programado para el 26 de junio en Guadalajara, aparece como uno de los encuentros más esperados de toda la fase de grupos.
Si ambos equipos cumplen con los pronósticos en las primeras jornadas, ese enfrentamiento podría definir quién avanza como líder de la zona y quién deberá afrontar un cruce más exigente en los dieciseisavos de final.
Además del valor deportivo, el encuentro tendrá un fuerte peso histórico. Se enfrentarán dos selecciones con profundas raíces futboleras, campeonas del mundo y protagonistas recurrentes de los grandes torneos internacionales.
Un grupo con favoritos, pero abierto a las sorpresas
Sobre el papel, España y Uruguay cuentan con mayores posibilidades de clasificación. Sin embargo, la expansión del Mundial a 48 equipos y el crecimiento de selecciones emergentes hacen que ningún resultado pueda darse por descontado.
Arabia Saudí ya demostró que puede desafiar los pronósticos y Cabo Verde buscará escribir una de esas historias que suelen convertir a los mundiales en eventos inolvidables. El Grupo H promete intensidad, figuras y un desenlace que podría resolverse recién en la última jornada.