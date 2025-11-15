Las escandalosas declaraciones de un presidente del ascenso contra su plantel: "Manitos de manteca"

Las escandalosas declaraciones de un presidente del ascenso contra su plantel

El presidente de un importante equipo del ascenso del fútbol argentino rompió el silencio para destrozar sin filtro al plantel después de una dura derrota. Se trata de Manuel Pérez, mandamás de Racing de Córdoba -que se quedó sin chances de subir a la máxima categoría desde la Primera Nacional- y disputaba la Copa de su provincia. Sin embargo, se encontró con una goleada en contra que no sólo derivó en la salida de su DT, sino también en las explosivas declaraciones de su principal directivo en una reciente entrevista.

Hernán Medina dejó el cargo producto de los malos resultados en el cierre de la temporada que evidenciaron el flojo rendimiento en un club que pudo ser protagonista quedando a pocos puntos de meterse en el Reducido. Sin embargo, las estadísticas no lo ayudaron para nada en el certamen principal que disputaban y la caída por 4 a 1 contra Belgrano fue la gota que rebalsó el vaso. Por supuesto, lo que trascendió fue la manera en la que Pérez se dirigió a los futbolistas dejando completamente de lado lo hecho por momentos en 2025 y las escandalosas palabras que utilizó.

El presidente de Racing de Córdoba explotó contra el plantel

Jonathan Rougier, arquero del elenco cordobés, fue uno de los apuntados por el mandamás. "El primer gol, manitos de manteca del arquero. En el segundo, Castro la tira para atrás y se la da al delantero de ellos. En el tercero, Perales se la pone en el pecho al delantero de ellos", esbozó el dirigente en su charla con La Cadena del Gol. Los defensores tampoco estuvieron exentos de las críticas de Pérez que analizó jugada por jugada de la goleada del "Pirata" que eliminó a Racing de Córdoba. A su vez, agregó: "Si lo hacemos en el campeonato con amigos el sábado terminamos a los puñetes antes de comer el asado".

Manuel Pérez, presidente de Racing de Córdoba, apuntó contra el plantel

Otra de las declaraciones que rápidamente estalló en las redes sociales fue cuando insistió con el guardameta titular al afirmar: "Vamos a traer un arquero que tenga manos. Después de esto me gusta hasta el arquero de barrio de un metro sesenta. Fue muy triste". Por último, dejó en claro que habrá varias bajas pensando en la próxima temporada, donde buscarán tener revancha en la Primera Nacional. "Hay gente que no merece llevar esta camiseta, prefiero que agarren el bolso y sigan su camino". "Se los vamos a informar la semana que viene, pero que se tomen licencia, cobren los últimos meses del año, que se queden haciendo el asado y paseando al perro. Tampoco les quiero dar agua y jabón, el agua caliente y lavarles la ropa sale caro".

La campaña de Racing de Córdoba en la Primera Nacional 2025

El elenco de Nueva Italia no pudo lograr el objetivo de ascender a la Liga Profesional, pero tampoco la de meterse en el Reducido. De hecho, culminó en el puesto 11 de la Zona A con un total de 41 puntos quedando a 7 de Patronato de Paraná, el último que ingresó a dicho mini torneo. A lo largo del certamen cosechó 10 victorias, 11 empates y 13 derrotas que lo dejaron en la mitad de la tabla y tendrá que buscar revancha en 2026.