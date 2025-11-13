Papelón de la AFA: la insólita sanción a Walter Otta, DT de Deportivo Morón, a días del partido contra Deportivo Madryn

La insólita sanción de la AFA para Walter Otta, DT de Deportivo Morón, en la previa del duelo contra Deportivo Madryn.

El Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino tomó una insólita decisión a días del duelo entre Deportivo Morón y Deportivo Madryn por la vuelta de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional: este jueves, el organismo decidió sancionar a Walter Otta, director técnico del 'Gallo', por "presuntas manifestaciones públicas" contra el presidente Claudio 'Chiqui' Tapia y el tesorero Pablo Toviggino con una suspensión por 30 días. Sin embargo, estas supuestas declaraciones "difundidas a través de medios de comunicación y redes sociales" son falsas: el club desmintió los dichos atribuidos al entrenador el pasado lunes.

La frase por la que Otta fue suspendido, castigo que le impedirá estar presente en el banco de suplentes y en el vestuario durante el encuentro contra el conjunto patagónico el próximo domingo, fue "ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino; lo que han hecho estos dos personajes con el fútbol es irremediable". Tanto la institución del oeste del Gran Buenos Aires como Gol de Ascenso, el medio que supuestamente publicó esta declaración, definieron como falsas estas palabras. Aún así, el Tribunal de Ética decidió sancionar al DT en la previa de un partido fundamental en esta temporada.

Noticia en desarrollo...