Una violenta agresión sacude al ascenso del fútbol argentino: qué pasó con Jonathan Smith

Un violento episodio sacudió este miércoles por la noche al fútbol argentino: Jonathan Smith, volante defensivo de General Lamadrid en la Primera C, sufrió una agresión por parte de una persona que le clavó una llave de auto en la cabeza. El hecho ocurrió en Berazategui en el club GEVE, ubicado en Avenida Italia y 150, después de que se desatara una pelea campal durante un torneo femenino amateur Sub 16 del que participaba la hija del jugador del 'Carcelero'. Hay un detenido y, según fuentes policiales, la investigación está bajo la carátula de tentativa de homicidio.

Smith fue trasladado al hospital Evita Pueblo, donde permanece internado a la espera de su evolución. Según informaron fuentes familiares al Centro Informativo Berazategui, la llave es difícil de extraer, razón por la que en el centro médico esperan indicaciones desde el hospital El Cruce. Los testigos de la pelea relataron que "'El Corto' saltó a defender a un amigo al que estaban pegándole", momento en el que se produjo la agresión que casi le cuesta la vida.

Quién es Jonathan Smith, el futbolista agredido durante un torneo de fútbol amateur en Berazategui

El mediocampista tiene una extensa trayectoria por el ascenso: después de pasar por las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, el nacido en Villa España (Berazategui) debutó profesionalmente en Claypole en el año 2012. En 2013, fue figura del histórico partido en el que el cuadro que por entonces militaba en la Primera D eliminó a Atlanta por penales en Copa Argentina. Más adelantó, continuó su trayectoria en El Porvenir, Deportivo Paraguayo, Victoriano Arenas e Ituzaingó. Antes de su llegada a Lamadrid, jugó para Berazategui entre 2021 y 2024: fue clave para la obtención del Clausura 2021 de la Primera C con el equipo del que es hincha.

En esta temporada, el conjunto del barrio de Villa Devoto (que perdió la final para subir a la Primera B en 2024 ante Real Pilar) logró clasificar a los playoffs tras finalizar séptimo en la Zona B con 35 unidades. En octavos de final enfrentó a Berazategui, y a pesar de imponerse por 2 a 0 en la ida perdió por el mismo resultado en la vuelta en condición de visitante; con la igualdad en el global, el 'Naranja' pasó a la siguiente instancia tras vencer en los penales.

