Un campeón con Boca destrozó a Vignolo por criticar a la Selección: "No pienses"

Un exjugador de Boca Juniors que se consagró campeón en la institución destrozó a Sebastián "Pollo" Vignolo por sus críticas a la Selección tiempo antes del Mundial de Qatar 2022.

Un campeón con Boca Juniors destrozó a Sebastián Vignolo a través de sus redes sociales por las feroces críticas del periodista a la Selección poco tiempo antes del comienzo de la Copa América 2021. Muchos recordaron los dichos del mencionado conductor cuando la "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se consagró campeona del mundo en Qatar 2022, ya que el "Pollo" atacó con todo su gestión en sus inicios y todo se volvió en su contra. Por este motivo, el futbolista no lo perdonó.

El jugador en cuestión es Ramón "Wanchope" Ábila, quien actualmente se desempeña en Colón de Santa Fe y pasó por el "Xeneize" entre 2018 y 2020. En este caso, aprovechó la ocasión para apuntar contra Vignolo, ya que sus palabras no fueron para nada buenas para la "Scaloneta". "Si tengo que pensar con el corazón, quiero ser campeón de América con Messi. Si tengo que sólo pensar... pensar, eh. Digo no, prefiero hacer las cosas mejor y después que venga lo que tenga que venir", lanzó el "Pollo" poco tiempo antes de que el elenco nacional gane el trofeo en el Maracaná.

"Wanchope" utilizó estas palabras en sus historias de Instagram para cruzar al periodista y no se guardó nada: "No pienses, que vos no sabés nada", escribió en una de ellas y en la restante agradeció al plantel de la Selección por el logro. "Siempre del otro lado. Gracias muchachos por esta alegría". El delantero del "Sabalero" fue por demás tajante contra el "Pollo" y lo liquidó teniendo en cuenta cómo atacó al combinado "Albiceleste".

Es que los de Scaloni acallaron varias voces con el título conseguido. No sólo el buen nivel mostrado por el equipo en la cancha deslumbró, sino también el hecho de romper la racha de tantos años sin levantar la Copa del Mundo generó algo más que alegría. Por supuesto, algunos no se olvidaron de quienes estuvieron en contra del equipo y no dudaron en recordarlo en las redes.

Azzaro destrozó a Fantino y acrecentó su polémica con ESPN

"Es muy fuerte que después de todo lo que dijo Fantino de 'Chiqui' Tapia quiera congraciarse con él. Es increíble como se despega de comentarios que hizo. Y como quiere ahora mostrarnos que es parte de un nuevo corredor periodístico, que está afuera, se maneja por los márgenes y que ahora se cansó y dice todo. Fantino, por favor te lo pido. Te fuiste de ESPN diciendo que tu bronca era con Vignolo y con Closs. ¿De verdad ahora nos querés mostrar a todos lo que yo vengo mostrando hace años?", lanzó Azzaro muy filoso en contra de su ex compañero.

Por otro lado, con respecto al vínculo que el conductor tenía con la señal de Disney, su colega insistió: "Si vos eras parte, Alejandro. Si querés de verdad romper con todo eso y patear el tablero, sé sincero. Hablaste bien de la empresa, esa que para vos hoy tiene intereses políticos. Y de Tapia ahora ¿Qué vas a decir? ¿Ahora te da pena que operaron contra Tapia? Cuando vos lo discriminaste por ser morocho. Fue de una bajeza muy grande. Vos sabés como poder criticar a alguien sin caer tan bajo".