La insólita queja de un crack francés contra el Dibu Martínez: "Decisión estúpida"

Un campeón del mundo con Francia en 1998 se sumó a la lista de quejas contra Emiliano "Dibu" Martínez por sus actitudes y festejos tras salir campeón del mundo con la Selección.

Un campeón del mundo con Francia lanzó una insólita queja contra Emiliano "Dibu" Martínez por los festejos y sus actitudes en la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022. La celebración del arquero con el guante de oro antes de recibir la Copa generó controversia y el exjugador se sumó a una larga lista de personalidades a las que no les gustó. Por este motivo, no se guardó nada contra el hombre del Aston Villa.

Patrick Vieira, quien levantó el trofeo en 1998 no dudó en mostrar su enojo contra el guardametas de la "Scaloneta" que se destacó durante el encuentro ante los galos y brilló en los penales. En el marco de una conferencia de prensa previa al duelo entre el Crystal Palace -el equipo que dirige- y el Fulham por la Premier League, el ex defensor aprovechó la ocasión para disparar con todo. Lo único positivo fue que destacó a la hinchada argentina durante el torneo.

"Algunas de las fotos que vi del portero argentino restan un poco de brillo a lo que la Argentina logró en el Mundial. No creo que necesitaran eso", aseguró Vieira. Sin embargo, no sólo se quedó con eso sino que analizó lo que hizo el "Dibu" para festejar: "A veces no se pueden controlar las decisiones emocionales. El festejo fue una decisión estúpida".

Por otro lado, el ex jugador habló del público que acompañó a la "Albiceleste" en todo momento en el certamen: "Quiero tener una foto de la afición argentina con la pasión y el cariño que mostraron en los partidos. Ganaron la Copa del Mundo, pero en las tribunas también fueron los mejores. Quiero pensar en eso y no en los estúpidos fanáticos que, con sus canciones, pusieron oscuridad encima de los logros de Argentina".

El técnico del Aston Villa advirtió al Dibu Martínez por sus festejos contra Francia

Unai Emery, técnico de Emiliano Martínez en el Aston Villa, cuestionó los festejos del arquero de la Selección luego del triunfo ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. El estratega español habló en conferencia de prensa en la previa del reinicio de la Premier League y cuando le consultaron por el "Dibu" no dudó en contestar y advertirlo. . El estratega español habló en conferencia de prensa en la previa dely cuando

El mencionado DT opinó acerca de cómo reaccionó Martínez luego de salir campeón del mundo con la Selección. Su imagen con el guante de oro por ser el mejor arquero del campeonato recorrió el mundo y su técnico se refirió a eso: "Cuando tenés una emoción muy grande, es difícil de controlar. Vamos a hablar la semana que viene sobre algún festejo, pero ahora respeto que está con su Selección. Cuando esté con nosotros, podremos hablar sobre ello".