El técnico del Aston Villa advirtió al Dibu Martínez por sus festejos contra Francia: "Vamos a hablar"

Unai Emery, técnico del Aston Villa, advirtió a Emiliano "Dibu" Martínez por los festejos luego de ganar la final del Mundial de Qatar 2022 por penales ante Francia.

Unai Emery, técnico de Emiliano Martínez en el Aston Villa, cuestionó los festejos del arquero de la Selección luego del triunfo ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. El estratega español habló en conferencia de prensa en la previa del reinicio de la Premier League y cuando le consultaron por el "Dibu" no dudó en contestar y advertirlo.

Igualmente, también lo destacó por consagrarse en el torneo y recalcó que lo esperan en el club para dentro de unos pocos días. Al margen de esto último, al ex entrenador del Villarreal, el Arsenal y el Paris Saint Germain, entre otros, no le gustó para nada lo que hizo el portero de la "Albiceleste". Es que las celebraciones del guardameta marplatense no pasaron para nada desapercibidas en la Copa del Mundo y generaron controversia.

Unai Emery opinó acerca de cómo reaccionó Martínez luego de salir campeón del mundo con la Selección. Su imagen con el guante de oro por ser el mejor arquero del campeonato recorrió el mundo y su técnico se refirió a eso: "Cuando tenés una emoción muy grande, es difícil de controlar. Vamos a hablar la semana que viene sobre algún festejo, pero ahora respeto que está con su Selección. Cuando esté con nosotros, podremos hablar sobre ello".

Por otro lado, el DT elogió al arquero y anticipó cuándo será su vuelta: "Estamos muy orgullosos de él. Ganó la Copa del Mundo con Argentina y eso es increíble. Creo que muchos fans del Villa deberían estar orgullosos de él. Vuelve la semana que viene, pero ahora quiero que descanse, porque después de una gran emoción y un duro trabajo, creo que tiene que tener unos días libres y descansar".

Qué dijo Emiliano Martínez sobre el recibimiento en Mar del Plata

El "Dibu", que arribó a su ciudad natal el miércoles desde Buenos Aires, fue homenajeado ante más de 140.000 personas y no ocultó su emoción: "Esto es hermoso. Es la primera vez quye veo tanta gente junta en el pais. Lograr la tercera estrella y ser el primer marplatense en lograrlo no sólo es un orgullo para mi, sino para todos los arqueritos que tengan el sueño de lograr la cuarta (estrella)".

Además, continuó sobre el cariño de los niños y niñas: "Los méritos siempre se lo dan a los delanteros, que un arquero pueda generar esto es hermoso, algo que uno sueña. En Argentina, el fútbol es la pasión, crean en grande. Cuando comencé con la selección yo quería ser campeón del mundo. Hoy lo logré: soy campeón de América, campeón del mundo y quiero más".