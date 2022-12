La emoción de "Dibu" en el recibimiento en Mar del Plata: "Crean en grande"

El arquero del seleccionado recibió el cariño de una multitud en su ciudad natal y habló de sus sueños cumplidos.

Emiliano "Dibu" Martínez fue recibido por una multitud en Mar del Plata para celebrar la obtención del Mundial Qatar 2022 y habló frente a su gente. El arquero argentino agradeció por el amor de la gente y dejó un mensaje inspirador.

En el Mar del Plata Arena Fest, "Dibu" revivió Imágenes suyas de la Copa del Mundo en una pantalla gigante con el constante grito de su nombre a través de los hinchas presentes. Además, se dio el lujo de levantar ante la gente el trofeo que le dio la FIFA por ser el mejor arquero de la competencia y hasta hizo el "bailecito" que realizó en la tanda de penales ante Francia.

Qué dijo Emiliano Martínez sobre el recibimiento en Mar del Plata

El "Dibu", que arribó a su ciudad natal el miércoles desde Buenos Aires, fue homenajeado ante más de 140.000 personas y no ocultó su emoción: "Esto es hermoso. Es la primera vez quye veo tanta gente junta en el pais. Lograr la tercera estrella y ser el primer marplatense en lograrlo no sólo es un orgullo para mi, sino para todos los arqueritos que tengan el sueño de lograr la cuarta (estrella)".

Además, continuó sobre el cariño de los niños y niñas: "Los méritos siempre se lo dan a los delanteros, que un arquero pueda generar esto es hermoso, algo que uno sueña. En Argentina, el fútbol es la pasión, crean en grande. Cuando comencé con la selección yo quería ser campeón del mundo. Hoy lo logré: soy campeón de América, campeón del mundo y quiero más".

"Dibu" se fue dejó Argentina para cumplir su sueño siendo muy joven, y con el correr de los años pudo cumplir su sueño de toda la vida. "Yo me fui a las 12 a Independiente, quería ser jugador profesional. A los 17 me fui a Inglaterra y cuando empecé a jugar en la selección, mi sueño era traerle un título a mi ciudad. Obviamente le di la Copa América, le ganamos la Recopa a los campeones de Europa, en wembley, le dimos la vuelta en Inglaterra. Y le ganamos a los últimos campeones en Qatar", comentó.

"Cada partido que jugábamos decíamos que jugábamos por la gente. Nosotros nunca vamos por la plata o por otra cosa a la selección, sino por los colores. Ver a Mar del Plata o a los chicos en distintas ciudades con tanta gente, la verdad era un orgullo. Cuando las piernas no daban, la gente y el corazón siempre daban un paso adelante. Nosotros estábamos unidos con la gente, y creo que, como país, tenemos que estar más conectados unos con otros para que este hermopso país salga adelante".

Sus reacciones en los penales y la tajada sobre la hora a Francia

"Es algo que me sale en el momento. Obviamente sé que en los penales me hago fuerte y ellos me respetan. Lo sé porque jugadores rivales me lo han dicho, y cuando atajé el primer penal en una final del mundo, yo sabía que el otro chico iba a estar nervioso. Le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole...la tiró afuera, se cagó todo".

La atajada a Randal Kolo Muani sobre la hora del tiempo suplementario quedará como una de las más importantes en la historia argentina por lo que estaba en juego, y el "Dibu" lo tiene más que claro. "Fue increíble porque veníamos de 70 minutos controlando el partido. Fue uno de los partidos que mejor jugamos, hicimos un penal que vino de la anda. Ellos se agrandaron y tuvieron chances de ganarlo. Pero hasta que la pelota no entre no hay que festejar", manifestó.

"Cuando estás en la cancha la adenalina es otra. Pero yo me acuerdo que antes del partido el entrenador de Países Bajos siempre criticaba a nuestros jugadores: a nuestro capitán, a Ángelito Di María...y dijo que si iban a los penales iban a ganar. La verdad que se equivocó".

Su relación y amor por Lionel Messi

"Es el mejor jugador del planeta y mi sueño era darle un título a Leo en la Selección...la Copa América, la Finalissima. Mi sueño final, como arquero, era darle al mejor jugador del mundo el título del Mundial, para que no haya duda de que es el mejor jugador de toda la historia".

"Le mandé un mensaje diciéndole 'muchas gracias por darme el Mundial', y él me dijo lo mismo. Es algo increíble que el mejor jugador del mundo me respete".