El tierno posteo de Di María para sus padres después de ganar el Mundial: "Los amo"

Ángel Di María hizo un tierno posteo en sus redes sociales dedicado a sus padres días después de ganar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección.

Ángel Di María realizó un tierno posteo en sus redes sociales que dedicó para sus padres días después de ganar la final del Mundial de Qatar 2022. El atacante de la "Albiceleste", clave en el duelo decisivo ante Francia en el que marcó un golazo, aprovechó la ocasión para escribirles unas palabras a quienes lo apoyaron desde el principio. Es que el "Fideo" fue uno de los jugadores más criticados del equipo, pero dejó atrás eso y nuevamente brilló en un partido definitivo.

El futbolista rosarino que se desempeña en la Juventus de Italia levantó otro título oficial con el combinado nacional y lo hizo de manera consecutiva. Con el paso del tiempo se convirtió en una pieza fundamental de Lionel Scaloni y, con sus goles, se ganó el lugar entre los titulares. Sin dudas, su familia cumplió un papel muy importante en esto ya que lo bancaron en todo momento y, por ese motivo, Di María posteó una imagen con un emotivo texto para ellos.

"Su felicidad es la mía. Qué lindo verlos llorar de alegría. Tanto sufrimiento y al final tuvimos la recompensa. El abrazo que lo dice todo. Mis viejitos. Los amo con mi vida", escribió "Angelito" en su cuenta de Instagram y recibió miles de comentarios y likes. Es que el experimentado atacante cumplió uno de los grandes sueños de su vida cuando levantó la Copa del Mundo que merecidamente ganó con la "Albiceleste" en una final para el infarto contra Francia.

Cabe destacar que además del Mundial, Di María obtuvo la Copa América 2021 en Brasil -con su gol en la final- y la Finalissima ante Italia en Wembley, donde también convirtió. Por otro lado, levantó el trofeo del Mundial Sub 20 del 2007 disputado en Canadá y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Por si esto fuera poco, el "Fideo" llegó a la final en Brasil 2014 y en las Copas América de los dos años posteriores, en los que se quedó con el segundo puesto.

El posteo de Ángel Di María para sus padres en su Instagram

El inesperado mensaje de Toti Pasman a Di María tras pedir su renuncia a la Selección

Juan Carlos "Toti" Pasman lanzó un inesperado mensaje para Ángel Di María unas horas después de que la Selección le gane a Francia por penales y se consagre campeona del Mundial de Qatar 2022. El periodista fue muy filoso con el atacante que marcó el segundo gol en la final y se vio obligado a revelar lo que siente ante dicha situación. Es que el conductor fue uno de los tantos que destrozaron a parte del equipo y recibió miles de críticas cuando la "Albiceleste" levantó la Copa del Mundo.

Es que el periodista insistió: "Y bueno la verdad que me equivoqué. Y no sólo en el concepto, porque esto dicho así no hay ningún problema. Yo puedo entender que un jugador terminó su ciclo en la Selección y si lo decís con argumentos y sin faltar el respeto no hay ningún problema, como alguna vez me enseñó Macaya. Las formas que yo elegí no fueron las mejores, tampoco que es para rasgarme tanto las vestiduras, pero bueno hice un show, es televisión y está todo bien.