El inesperado mensaje de Toti Pasman a Di María tras pedir su renuncia a la Selección: "Me equivoqué"

Luego del gol marcado en la final y el campeonato mundial obtenido por la Selección, Juan Carlos "Toti" Pasman le envió un mensaje inesperado a Ángel Di María años después de pedir su renuncia a la "Albiceleste".

Juan Carlos "Toti" Pasman lanzó un inesperado mensaje para Ángel Di María unas horas después de que la Selección le gane a Francia por penales y se consagre campeona del Mundial de Qatar 2022. El periodista fue muy filoso con el atacante que marcó el segundo gol en la final y se vio obligado a revelar lo que siente ante dicha situación. Es que el conductor fue uno de los tantos que destrozaron a parte del equipo y recibió miles de críticas cuando la "Albiceleste" levantó la Copa del Mundo.

"Mundiales, Copa América. Yo me quiero poner de rodillas y como hincha de la Selección le pido a Scaloni que no lo ponga más de titular a Di María. ¿Qué hemos hecho los hinchas de la Selección Argentina para ver 13 años seguidos a Di María de titular? Por favor no lo pongas más, lo sacas y te pone cara de culo", expresó Pasman en un momento del ciclo del entrenador cuando eligió al "Fideo" para estar dentro del equipo. Tiempo después, el propio Pasman se dirigió nuevamente al hombre de la Juventus pero de manera diferente.

"Yo quiero hacer una autocrítica. Yo me equivoqué con Di María. En su momento pensé que su ciclo en la Selección estaba terminado. Pensé que era lo mismo que Higuaín, Mascherano, Biglia, Rojo Lavezzi, hasta que Agüero, aunque es otra situación por el problema de salud, sino seguramente hubiese estado en el plantel y también hubiese sido campeón del mundo, creo que no de titular pero hubiese tenido su lugar", lanzó "Toti" Pasman en DirecTV.

Luego de esto, el periodista insistió: "Y bueno la verdad que me equivoqué. Y no sólo en el concepto, porque esto dicho así no hay ningún problema. Yo puedo entender que un jugador terminó su ciclo en la Selección y si lo decís con argumentos y sin faltar el respeto no hay ningún problema, como alguna vez me enseñó Macaya. Las formas que yo elegí no fueron las mejores, tampoco que es para rasgarme tanto las vestiduras, pero bueno hice un show, es televisión y está todo bien. En su momento me escribió la mujer, sé que le molestó y no tengo problema en poner la otra mejilla, que ya la puse el año pasado después del gol en el Maracaná. Lo que estoy diciendo ya lo dije hace un año, pero no importa".

Video | El golazo de Di María y la emoción para aumentar la ventaja ante Francia

La Selección Argentina iba por la gloria eterna frente a la de Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, en el Estadio Lusail de la capital Doha. Cuando iban 35 minutos del primer tiempo, Ángel Di María culminó una jugada colectiva sensacional para anotar de contraataque el gol del 2-0 transitorio.

Todo comenzó con una recuperación en el sector derecho de la defensa y el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue progresando en el campo de juego a puro toque: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Alexis Mac Allister participaron de la acción que terminó con la notable definición de "Fideo" mano a mano con el arquero y capitán Hugo Lloris.