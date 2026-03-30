Tigre se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 13

El juego entre Tigre e Independiente Riv. (M) se disputará el próximo jueves 2 de abril por la fecha 13 del Apertura, a partir de las 17:30 (hora Argentina) en Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Independiente Riv. (M)

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

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Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre busca levantarse de su derrota ante Banfield en el Florencio Sola. No conoce la victoria en los últimos partidos. Cuenta con 4 empates, una derrota en la jornada anterior y 4 goles a favor. Sí, le han encajadado 5 goles en esos encuentros.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Independiente Riv. (M) derrotó 2-0 a Rosario Central. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y finalizó en un empate 1-1.





Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura

Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): 2 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atlético Tucumán: 12 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Huracán: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sarmiento: 25 de abril - 19:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura

Fecha 13: vs Tigre: 2 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: 11 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Banfield: 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Gimnasia (Mendoza): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Horario Tigre e Independiente Riv. (M), según país