Roban cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo italiano

FOTO DE ARCHIVO: Un policía de los Carabinieri custodia el jarrón de Asteas durante una rueda de prensa en Roma

Tres cuadros de los maestros franceses Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ‌y Henri ‌Matisse, cuyo valor total se estima en 10 millones de dólares, han sido robados de un museo del norte de Italia, según informó la policía este lunes.

El robo ​tuvo lugar ⁠en la Fundación Magnani-Rocca, a ‌las afueras de la ⁠ciudad de Parma, durante ⁠la noche del 22 al 23 de marzo, según informaron los Carabineros ⁠en un comunicado.

Los ladrones entraron ​por la entrada principal ‌del edificio y se ‌llevaron "Tasse et Plat de Cerises" (Taza ⁠y plato de cerezas) de Cézanne, "Les Poissons" (Los peces) de Renoir y "Odalisque sur la Terrasse" (Odalisca en la ​terraza) ‌de Matisse, añadió la policía.

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La cadena pública italiana Rai informó de que las obras robadas tenían un valor de 9 ⁠millones de euros (10,34 millones de dólares), una cifra que no ha sido confirmada por los Carabineros.

EL ROBO DURÓ MENOS DE TRES MINUTOS

El museo, que alberga una colección privada reunida por ‌el difunto crítico y musicólogo Luigi Magnani, afirmó por separado que el robo duró menos de tres minutos.

La colección de la Fundación Magnani-Rocca ‌también incluye obras de Tiziano, Francisco de Goya, Giovanni Battista Tiepolo, Claude Monet, ‌Pedro Pablo ⁠Rubens y Giorgio Morandi, según su página web.

(1 dólar = ​0,8701 euros)

Con información de Reuters