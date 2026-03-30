Por la fecha 13, Barracas Central recibirá a Sarmiento

El duelo entre Barracas Central y Sarmiento correspondiente a la fecha 13 se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia desde las 15:00 (hora Argentina), el jueves 2 de abril.
Así llegan Barracas Central y Sarmiento
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
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Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura
En su visita anterior, Barracas Central empató por 0 con Huracán. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 5 goles marcados y con 3 en su valla.
Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura
Sarmiento venció en casa a Aldosivi por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 2 en su arco.
Sarmiento no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Sarmiento.
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 13: vs Sarmiento: 2 de abril - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Estudiantes (RC): 11 de abril - 21:45 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Belgrano: 20 de abril - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Racing Club: 24 de abril - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 13: vs Barracas Central: 2 de abril - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Gimnasia: 13 de abril - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Rosario Central: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Tigre: 25 de abril - 19:15 (hora Argentina)
Horario Barracas Central y Sarmiento, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas