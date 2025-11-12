Se enfrentan Lanús y Atlético Tucumán por la fecha 16

El próximo viernes 14 de noviembre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Atlético Tucumán visita a Lanús en el estadio la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Clausura.
Así llegan Lanús y Atlético Tucumán
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura
Lanús viene de empatar ante San Martín (SJ) por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 4 goles marcados y 8 en el arco rival.
Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura
Atlético Tucumán viene de vencer a Godoy Cruz en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 8 le han convertido.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Atlético Tucumán se quedó con la victoria por 1 a 0.
El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Dóvalo.
Horario Lanús y Atlético Tucumán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas